Curry sofre lesão no tornozelo, mas Golden State Warriors vence o Atlanta Hawks

O Golden State Warriors obteve um triunfo sofrido na noite desta sexta-feira. Jogando fora de casa contra o Atlanta Hawks, equipe com apenas 19 vitórias na atual temporada da NBA, o time de Stephen Curry teve certa dificuldade, mas confirmou o favoritismo e ganhou por 114 e 109.

Curry, aliás, foi o destaque da partida. Marcou 28 pontos - 15 deles nos últimos sete minutos da primeira metade do jogo - e sentiu uma torção no tornozelo direito depois de pisar no pé de seu companheiro Zaza Pachulia. Ele até continuou após sofrer a lesão, mas precisou abandonar o confronto no terceiro quarto.

Sem Curry, Kevin Durant liderou o Warriors no final do duelo, terminou com os mesmos 28 pontos e assegurou o bom triunfo sobre o Hawks. Destaque ainda para a atuação do reserva Nick Young, com 16 pontos.

Essa foi a quinta vitória consecutiva do Golden State Warriors e a 49ª na temporada. Segue, assim, na disputa com o Houston Rockets na luta pela liderança da Conferência Oeste.

Já o Toronto Raptors contou com a boa atuação de DeMar DeRozan para superar o Washington Wizards por 102 a 95. O ala anotou 23 pontos e liderou o triunfo de sua equipe fora de casa.

Essa foi a décima vitória do Toronto Raptors nas últimas 11 partidas. A equipe soma ainda 44 triunfos na temporada e está na liderança da Conferência Leste, enquanto o Washington Wizards é o quarto com 36 vitórias.

Outra equipe a conquistar um bom triunfo foi o Philadelphia 76ers: em casa, superou o Charlotte Hornets por 110 a 99. O camaronês Joel Embiid terminou com 23 pontos e 15 rebotes e comandou a 34ª vitória de sua equipe na temporada.

O Minnesota Timberwolves, por sua vez, decepcionou ao perder para o Utah Jazz por 116 a 108, com 26 pontos marcados pelo novato Donovan Mitchell e outros 26 pelo pivô francês Rudy Gobert.

Nas demais partidas disputadas na noite desta sexta-feira, o Orlando Magic derrotou o Detroit Pistons por 115 a 106, o Chicago Bulls ganhou do Dallas Mavericks por 108 a 100, o Denver Nuggets superou o Memphis Grizzlies por 108 a 102, o Indiana Pacers passou pelo Milwaukee Bucks por 103 a 96, o Oklahoma City Thunder venceu o Phoenix Suns por 124 a 116 e o Los Angeles Clippers bateu o New York Knicks por 128 a 105.