Curry e Thompson comandam e Warriors vencem 1º jogo da final do Oeste sobre os Mavericks na NBA

Reeditando a dupla chamada de "Splash Brothers", Stephen Curry e Klay Thompson comandaram o Golden State Warriors no primeiro jogo da final da Conferência Oeste da NBA. Em casa, a equipe da Califórnia arrasou o Dallas Mavericks por 112 a 87, na madrugada desta quinta-feira, fazendo 1 a 0 na série melhor de sete jogos. O confronto vale o título do Oeste nos playoffs e a sonhada vaga na grande final da liga americana de basquete profissional.

Curry e Thompson foram os nomes do jogo, lembrando os bons momentos em que formaram uma dupla quase imbatível entre 2015 e 2019. Na época, os Warriors disputaram cinco finais consecutivas da NBA, com três títulos. Depois do auge, a equipe passou a sofrer com lesões, principalmente com os dois jogadores. E até ficou fora dos playoffs da temporada passada.

Nesta noite de quarta, eles mostraram que voltaram a brilhar para obter novas conquistas. Além de cestinha da partida, com 21 pontos, Curry finalizou o jogo com um "double-double" ao anotar 12 rebotes. Contribuiu ainda com quatro assistências. Thompson, por sua vez, registrou 15 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Andrew Wiggins e Jordan Poole, que saiu do banco de reservas, marcaram 19 pontos cada.

Os Warriors exibiram um jogo mais sólido e coletivo. Ao todo, sete jogadores alcançaram os dois dígitos em pontuação. A distribuição dos pontos destacou ainda a atuação defensiva. Wiggins foi o principal jogador da equipe no quesito, por ajudar a parar Luka Doncic, principal jogador dos Mavericks.

"Achei Wiggs fantástico. Doncic é um jogador difícil de ser acompanhado em quadra, como ele mostrou ao longo do campeonato. É importante fazê-lo trabalhar. Ele é muito bom. Diante de qualquer grande jogadores da NBA, você sempre tentar limitar seus estragos", comentou o técnico Steve Kerr.

Mesmo bem marcado, Doncic anotou 20 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Spencer Dinwiddie, que já havia brilhado contra o Phoenix Suns nas semifinais, ajudou com 17, saindo do banco de reservas. E Jalen Brunson contribuiu com 14 pontos.

Empurrado pela torcida, o Golden State começou melhor e abriu 10 pontos de vantagem no primeiro quarto. Os Mavericks esboçaram reação no segundo período, sem sucesso. Os anfitriões voltaram com tudo para o terceiro quarto e consolidaram a vantagem para confirmar a vitória no período final do confronto.

Os dois times voltam à quadra, novamente em São Francisco, na noite desta sexta-feira. O terceiro e quarto jogos estão agendados para domingo e terça da próxima semana, dia 22, ambos na casa do Dallas.