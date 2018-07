Curry volta a brilhar e Warriors bate o Clippers em casa na NBA

Depois de duas partidas bem abaixo da média, Stephen Curry voltou a mostrar por que é o grande favorito ao prêmio de MVP (jogador mais valioso) da temporada 2015/2016 da NBA. Na rodada de quarta-feira, o armador mais uma vez comandou a vitória do irresistível Golden State Warriors, desta vez sobre o Los Angeles Clippers em casa, por 114 a 98.

Foi simplesmente a 64.ª vitória em 71 jogos da temporada para o Warriors, que ainda persegue o recorde histórico de 72 triunfos do Chicago Bulls de 1995/1996. De quebra, a equipe ampliou sua sequência invicta em casa para 51 partidas, sendo 33 apenas na atual temporada.

Para isso, o Warriors viu mais uma vez Stephen Curry em estado de graça. O melhor jogador do mundo na atualidade vinha de duas partidas bem abaixo da média, contra o San Antonio Spurs e o Minnesota Timberwolves, nas quais combinou para três arremessos certos de três pontos em 21 tentados. Na quarta, o armador voltou a ter dificuldade de longe, acertando quatro de dez arremessos, mas terminou com 33 pontos e foi o cestinha.

Como também já se tornou costume, Curry teve o auxílio de Klay Thompson, autor de 32 pontos, sendo 21 em bolas de três, e de Draymond Green, que marcou 12 pontos e pegou 12 rebotes. Leandrinho anotou sete pontos em 15 minutos em quadra, enquanto Anderson Varejão sequer deixou o banco de reservas.

Se o líder do Oeste venceu, o segundo colocado não deixou por menos e também levou a melhor na quarta-feira. O San Antonio Spurs chegou à 60.ª vitória ao atropelar o bom time do Miami Heat por 112 a 88, em casa. Foi o 36.º do Spurs em seu ginásio na temporada. Já o Heat segue em quinto no Leste, com 41 vitórias.

Kawhi Leonard foi o grande responsável pela vitória ao marcar 32 pontos, mas preocupou a torcida ao sofrer uma lesão faltando seis minutos para o fim do terceiro quarto e não voltar mais para a quadra. Pelo Heat, destaque para os 17 pontos do reserva Josh Richardson.

Pelo Leste, o primeiro colocado Cleveland Cavaliers também levou a melhor sem maiores dificuldades na quarta, ao passar pelo Milwaukee Bucks por 113 a 104. LeBron James conduziu o time à 51.ª vitória ao anotar 26 pontos, oito rebotes e seis assistências, enquanto Kevin Love terminou com 24 pontos e 10 rebotes. Pelo Bucks, destaque para os 24 pontos de Giannis Antetokounmpo.

Já o vice-líder do Leste, o Toronto Raptors, decepcionou e ficou mais distante do Cavaliers. A equipe canadense sofreu sua 22.ª derrota na temporada ao cair diante do Boston Celtics, quarto da conferência, por 91 a 79, fora de casa, graças aos 23 pontos de Isaiah Thomas.

A rodada de quarta ainda teve mais três brasileiros em quadra. Nenê atuou por 12 minutos e marcou somente dois pontos na derrota de seu Washington Wizards para o Atlanta Hawks por 122 a 101. Já Raulzinho ficou 15 minutos em quadra e foi bem, ao marcar nove pontos no triunfo do Utah Jazz sobre o Houston Rockets por 89 a 87, mesmo no Texas. Marcelinho Huertas também atuou 15 minutos e marcou oito pontos, mas o Los Angeles Lakers perdeu para o Phoenix Suns por 119 a 107, no Arizona.

Confira os resultados de quarta-feira da NBA:

Washington Wizards 101 x 122 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 113 x 104 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 91 x 79 Toronto Raptors

Detroit Pistons 118 x 102 Orlando Magic

Chicago Bulls 107 x 115 New York Knicks

Houston Rockets 87 x 89 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 113 x 104 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 112 x 88 Miami Heat

Denver Nuggets 104 x 103 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 119 x 107 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 109 x 103 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 114 x 98 Los Angeles Clippers

Acompanhe as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Indiana Pacers x New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers