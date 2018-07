Curry volta a brilhar e Warriors 'varre' o Pelicans; Bucks diminui contra o Bulls

Se no terceiro jogo Curry havia anotado 40 pontos, no sábado garantiu a vitória do Warriors com 39. O armador ainda pegou oito rebotes e deu nove assistências e levou seu time a ser o primeiro classificado às semifinais de conferência. O jogador, aliás, teve uma incrível média de 33,8 pontos na série, mostrando que a primeira colocação da equipe na temporada regular não foi o suficiente para ele.

O Warriors dominou toda a partida no sábado, chegou a ver o Pelicans ameaçar uma reação e diminuir para sete pontos a um minuto para o fim, mas aí Klay Thompson acertou um arremesso de três para garantir o triunfo. Thompson, aliás, terminou com 25 pontos. Draymond Green contribuiu com mais 25, além de 10 rebotes. Do outro lado, destaque mais uma vez para Anthony Davis, que deixou a quadra com 36 pontos e 11 rebotes. Eric Gordon anotou 29 pontos.

Agora, o Warriors espera o vencedor do duelo entre Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers para conhecer seu adversário. E é o Grizzlies quem está muito perto da vaga. No sábado, a equipe voltou a vencer o adversário, desta vez fora de casa, por 115 a 109, abriu 3 a 0 na série e pode se classificar já na segunda-feira, se vencer novamente em Portland.

Abusando de seu forte jogo no garrafão e diante de um adversário que sofre com problemas físicos, o Grizzlies manteve vantagem confortável até o fim do jogo, quando o Blazers chegou a diminuir para três pontos. Mas erros consecutivos dos donos da casa geraram os contra-ataques que o time de Memphis tanto queria para confirmar o triunfo.

Marc Gasol, com 25 pontos, e Courtney Lee, com 20, foram os maiores responsáveis pela vitória. De nada adiantaram os 27 pontos de Nicolas Batum e os 26 do reserva C.J. McCollum.

LESTE - Pela Conferência Leste, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks venceram no sábado e se mantiveram vivos na disputa. Se no jogo 3 o Bucks havia perdido para o Chicago Bulls em casa após duas prorrogações, desta vez saiu-se melhor em mais uma partida equilibradíssima, definida somente no estouro do cronômetro a favor dos mandantes, que venceram por 92 a 90.

Apostando mais uma vez em sua imponente defesa, o Bucks chegou a ter seis pontos de frente a um minuto para o fim, mas permitiu o empate. Derrick Rose teve a chance de dar a vitória ao Bulls, mas perdeu a bola para Khris Middleton. Após o tempo pedido, com 1s03 no cronômetro, o armador de Chicago falhou feio na marcação de Jerryd Bayless, que recebeu embaixo da cesta para garantir o triunfo.

Bayless foi um dos seis jogadores do Bucks com pelo menos dez pontos. O melhor deles foi outro reserva, O.J. Mayo, com 18. O cestinha, no entanto, saiu do lado do Bulls: Jimmy Butler, com 33 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar segunda-feira em Chicago.

Se o Bucks segue vivo, o mesmo pode se dizer do Brooklyn Nets, que venceu a primeira partida em casa diante do Atlanta Hawks por 91 a 83 e diminuiu a vantagem do adversário na série para 2 a 1. Brook Lopez, com 22 pontos e 13 rebotes, foi o destaque em quadra. Pelo lado do Hawks, o cestinha foi DeMarre Carroll, também com 22 pontos. O jogo 4 está marcado para segunda, novamente em Nova York.

Os playoffs da NBA terão sequência neste domingo com quatro partidas. Precisando de uma vitória para se classificar, o Cleveland Cavaliers duela com o Boston Celtics fora de casa, mesma situação do Houston Rockets diante do Dallas Mavericks. O Washington Wizards também depende apenas de um triunfo, mas joga em casa com o Toronto Raptors. Vencendo por 2 a 1, o San Antonio Spurs recebe o Los Angeles Clippers.