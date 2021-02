Stephen Curry volta a brilhar e Golden State Warriors vencem Cavaliers na NBA

Stephen Curry voltou a mostrar na noite desta segunda-feira porque é um dos melhores jogadores da NBA nos últimos anos. Jogando em casa, em São Francisco, o ala-armador liderou o Golden State Warriors na vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 129 a 98, fora de casa, dando fôlego à reação da equipe californiana na temporada.

Cestinha da partida, Curry anotou 36 pontos e ainda contribuiu com seis assistências. Ele acertou sete de 11 tentativas de três pontos. E chegou, assim, ao décimo jogo marcando ao menos 27 pontos e exibindo um aproveitamento de ao menos 50% em lances de três pontos. Tornou-se o primeiro armador com ao menos 25 pontos e aproveitamento de 50% no fundamento desde Michael Jordan, na temporada 1995-96.

Leia Também Michael Jordan irá doar R$54 milhões para construir clínicas médicas em sua cidade natal

O cestinha contou com o apoio de Draymond Green, responsável por nada menos que 16 assistências, além de seis pontos. Também se destacaram Andrew Wiggins, com 15 pontos, e Eric Paschall, com 14. Pelos Cavaliers, o destaque foi Collin Sexton, com 23 pontos e cinco assistências.

Recuperando-se aos poucos na tabela, os Warriors já aparecem na oitava colocação da Conferência Oeste, com 15 vitórias e 13 derrotas. No Leste, os Cavaliers figuram no 13º posto, com 10 triunfos e 19 derrotas.

Em Washington, os Wizards superaram o Houston Rockets por 131 a 119, com destaque para Bradley Beal, com 37 pontos e oito rebotes. Russell Westbrook contribuiu com um "triple-double", de 16 pontos, 13 rebotes e 15 assistências. O brasileiro Raulzinho anotou 12 pontos e quatro rebotes em 26 minutos em quadra.

O time da capital americana se recupera aos poucos na Conferência Leste. No modesto 14º lugar, soma oito vitórias e 17 derrotas. Os Rockets apresentam a mesma situação, mas na Conferência Oeste, com 11 triunfos e 16 reveses até agora.

Em outro bom jogo desta rodada, o reforçado Brooklyn Nets segue em ascensão na temporada. Nesta segunda, bateu o Sacramento Kings por 136 a 125, em casa. Kyrie Irving brilhou com 40 pontos, enquanto James Harden registrou um "triple-double" de 29 pontos, 14 assistências e 11 rebotes.

Neste ritmo, os Nets conquistaram a 17ª vitória - somam 12 derrotas. E figuram no terceiro lugar do Leste. Já os Kings aparecem no 11º posto da Conferência Oeste, com 12 triunfos e 15 revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers 112 x 120 Chicago Bulls

Washington Wizards 131 x 119 Houston Rockets

New York Knicks 123 x 112 Atlanta Hawks

Utah Jazz 134 x 123 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 129 x 98 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers 125 x 118 Miami Heat

Brooklyn Nets 136 x 125 Sacramento Kings