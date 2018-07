Curry volta, brilha na prorrogação e lidera vitória do Warriors sobre o Lakers

Com os retornos de Stephen Curry e Kevin Durant, o Golden State Warriors se recuperou da derrota passada com uma vitória apertada sobre o Los Angeles Lakers, fora de casa. Após empate por 109 no tempo normal, Curry brilhou na prorrogação e garantiu o triunfo dos visitantes, pelo placar de 127 a 123, na rodada da NBA. Houston Rockets e Detroit Pistons também venceram na noite desta quarta-feira.

No Staples Center, Warriors e Lakers fizeram um duelo equilibrado durante toda a partida. E os visitantes só conseguiram fazer a diferença no tempo extra, graças principalmente a Curry. Tanto ele quanto Durant haviam desfalcado a equipe por problemas físicas no último jogo, em derrota para o Sacramento Kings.

A reabilitação veio nesta quarta. Durant foi o cestinha da equipe, com 29 pontos, e Curry liderou o time no tempo extra ao anotar duas cestas de três em sequência, desempatando a partida. Foram 13 pontos somente na prorrogação e 28 ao todo na partida. Klay Thompson contribuiu com outros 20.

Individualmente, o maior brilhou coube a Brandon Ingram. O jogador do Lakers foi o cestinha da partida, com 32 pontos, seu recorde na NBA. Kentavious Caldwell-Pope e Jordan Clarkson anotaram 21 pontos cada, Julius Randle registrou 20 e Lonzo Ball marcou um "double-double" de 15 pontos e dez assistências.

Com o revés, o Lakers ocupa o 11º lugar da Conferência Oeste, com oito vitórias e 13 derrotas, fora portanto da zona de classificação aos playoffs. Já o Warriors segue se aproximando do líder, com 16 triunfos e seis derrotas.

Os atuais campeões da NBA estão cada vez mais próximos do Houston Rockets. O líder da conferência manteve a ponta, com 17 triunfos e quatro derrotas, ao superar o Indiana Pacers por 118 a 97, diante de sua torcida.

James Harden mais uma vez foi o grande destaque da equipe que é dona da segunda melhor campanha do campeonato até agora. Ele cravou um "double-double" de 29 pontos, dez assistências e oito rebotes. Trevor Ariza contribuiu com 19 pontos, garantindo a sexta vitória consecutiva dos líderes do lado Oeste. Pelo Pacers, Thaddeus Young foi o cestinha, com 23 pontos.

Na Conferência Leste, o Detroit Pistons manteve a perseguição ao líder Boston Celtics ao faturar mais uma. Na noite desta quarta, os anfitriões derrotaram o Phoenix Suns por 131 a 107. Reggie Jackson liderou a equipe, com 23 pontos. Tobias Harris e Avery Bradley anotaram 20 pontos cada e Andre Drummond registrou 13 pontos e sete assistências.

O Pistons soma agora 14 triunfos e seis derrotas, abaixo da campanha do Celtics, dono de 18 vitórias e apenas quatro revezes na temporada até agora.

