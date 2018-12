Curry volta de lesão, mas Warriors perde para o Detroit Pistons

Apesar do retorno de Stephen Curry, recuperado de lesão da virilha, o Golden State Warriors foi superado por 111 a 102 pelo Detroit Pistons, em Detroit, nos Estados Unidos, na noite deste sábado de rodada da NBA. O time da casa contou com grande atuação de seus dois principais jogadores, Blake Griffin e Andre Drummond, para garantir o triunfo.

Griffin foi o cestinha do Detroit na partida, com 26 pontos marcados, além de seis rebotes e cinco assistências, enquanto Drummond anotou 16 pontos e pegou 19 rebotes. Outros quatro jogadores da equipe alcançaram a marca dos 10 pontos: Stankey Johnson (19), Reggie Jackson (17), Ish Smith (11) e Reggie Bullock (10).

Ainda desfalcado de Draymond Green, o Golden State contou com boa produção de seus três principais atletas em quadra. Kevin Durant, com 28 pontos, Curry, com 27, e Klay Thompson, com 21, mantiveram o atual bicampeão da NBA competitivo na partida, mas as atuações não foram suficientes para garantir a vitória.

Irregular, o Golden State agora tem 15 vitórias e nove derrotas na temporada, campanha que posiciona o time em quarto lugar na Conferência Oeste. Já o Detroit está na quarta colocação da Conferência Leste, com 13 triunfos e sete reveses.

No duelo entre o líder e o lanterna do Leste, o Toronto Raptors venceu o Cleveland Cavaliers por 106 a 95, de novo com boa atuação de Kawhi Leonard. Principal aquisição recente da franquia canadense, o ala marcou 34 pontos no confronto fora de casa. O resultado mantém o Toronto com a melhor campanha da atual temporada, com 20 vitórias e quatro derrotas, e iguala o Cleveland como pior time da NBA, com 4 triunfos e 18 reveses, mesmos números do Phoenix Suns.

Confira os resultados dos jogos de sábado:

New York Knicks 136 x 134 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 102 x 88 Brooklyn Nets

Detroit Pistons 111 x 102 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 109 x 118 Boston Celtics

Houston Rockets 121 x 105 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 95 x 106 Toronto Raptors

Sacramento Kings 111 x 110 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos deste domingo:

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns

Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers x Memphis Grizzlies

Miami Heat x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers