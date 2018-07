Dallas bate Portland em casa e abre 2 a 0 nos playoffs

O Dallas Mavericks recebeu o Portland Trail Blazers nesta terça-feira, 19, venceu por 101 a 89 e abriu a vantagem de 2 a 0 nos playoffs da Conferência Oeste, com melhor de sete partidas.

O próximo jogo da série será disputado na quinta-feira, 21, pela primeira vez com mando de quadra do Portland.

Em uma partida muito equilibrada do início ao fim, o Dallas entrou no último quarto com vantagem de apenas um ponto. Na última parcial, porém, o time da casa teve mais pontaria e frieza para abrir e confirmar a segunda vitória em dois jogos em casa.

Assim como ocorreu no primeiro confronto da série, o ala alemão Dirk Nowitzki foi o cestinha do Dallas ao anotar 33 pontos, 12 a mais que o ala sérvio Peja Stojakovic. O armador Jason Kidd, por sua vez, contribuiu com 18 pontos.

Pelo Portland, o melhor foi o ala LaMarcus Aldridge, que marcou 24 pontos e completou seu double-double com 10 rebotes. O ala Gerald Wallace e o armador Andre Miller também se destacaram, com 18 pontos cada um.