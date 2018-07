Dallas e Atlanta vencem na abertura dos playoffs da NBA

O jogador alemão teve grande atuação principalmente na parte final do jogo, quando marcou 18 dos seus 28 pontos. O veterano Jason Kidd também brilhou e contribuiu com 24 pontos. Ele acertou seis bolas de três em dez tentativas. Os dois tiveram atuação decisiva no quarto período, quando o Dallas chegou a ficar quatro ponto atrás no placar.

Pelo lado do Portland Trail Blazers, sexto colocado na Conferência, LaMarcus Aldridge registrou 27 pontos e liderou os visitantes. Andre Miller marcou 18, enquanto Marcus Camby anotou quatro pontos e 18 rebotes. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, novamente em Dallas.

Mais cedo, o Orlando Magic decepcionou a torcida ao cair diante do Atlanta Hawks por 103 a 93, em casa, apesar da atuação brilhante de Dwight Howard. O pivô marcou 46 pontos e 19 rebotes e fez o que pôde para levar o Orlando à vitória.

Contudo, o Atlanta neutralizou a performance do pivô com uma atuação mais equilibrada entre seus jogadores. Joe Johnson foi o cestinha do time, com 25 pontos. O reserva Jamal Crawford anotou 23. Al Horford (16 pontos), Josh Smith (15) e Kirk Hinrich (13) também deram boa contribuição para o resultado. Orlando e Atlanta voltarão a entrar em quadra na próxima terça, mais uma vez na Flórida.