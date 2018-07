Dallas Mavericks bate Phoenix Suns e garante vaga nos playoffs da NBA

DALLAS -Em um duelo direto por uma vaga nos playoffs da NBA, o Dallas Mavericks levou a melhor sobre o Phoenix Suns pelo placar de 101 a 98, na noite deste sábado, diante de sua torcida, e garantiu sua vaga na próxima fase da liga norte-americana.

Com seu 49º triunfo na temporada regular (tem ainda 32 derrotas), o Dallas assegurou o sétimo lugar da Conferência Leste e não pode mais ficar fora dos playoffs. Já o Phoenix segue na busca pela oitava e última vaga. Ocupa o nono lugar, com 47 vitórias e 33 derrotas, na disputa com o Memphis Grizzlies, oitavo (47/32).

Para ficar com a vaga nos playoffs, o Dallas contou com grande atuação de Monta Ellis, autor de 37 pontos. Dirk Nowitzki contribuiu com 23. Pelo lado do Phoenix, Eric Bledsoe anotou 29, mas não conseguiu evitar a derrota dos visitantes.

No lado Leste, o Atlanta Hawks também assegurou seu lugar na próxima fase da NBA. Ao vencer o vice-líder Miami Heat por 98 a 95, o Atlanta obteve a oitava e última vaga da Conferência, com 37 vitórias e 43 derrotas.

Jogando em casa, o Atlanta foi liderado por Jeff Teague, com 25 pontos, e Louis Williams, com 23. Do lado dos visitantes, LeBron James anotou 27 e Dwyane Wade, que voltava à equipe após nove partidas, contribuiu com 24. O Miami já estava garantido nos playoffs há algumas rodadas.

Confira os resultados da rodada de sábado:

Los Angeles Clippers 117 x 101 Sacramento Kings

Charlotte Bobcats 111 x 105 Philadelphia Sixers

Washington Wizards 104 x 91 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 98 x 95 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 99 x 111 Boston Celtics

Houston Rockets 111 x 104 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 101 x 98 Phoenix Suns

Denver Nuggets 101 x 94 Utah Jazz

Jogos deste domingo:

Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Orlando Magic

New York Knicks x Chicago Bulls

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies