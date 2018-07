Dallas Mavericks bate San Antonio Spurs no último segundo e lidera série

DALLAS - Quem assistiu ao confronto entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs presenciou um grande jogo de basquete. Com ambas as equipes bem ofensivamente e com ótimo nível técnico em quadra, o equilíbrio deu as cartas e cada detalhe poderia ser decisivo. O que ninguém podia esperar era que Vince Carter, um dos maiores jogadores do início dos anos 2000 mas já longe de sua melhor forma, se tornaria o herói do dia, ao acertar no último segundo a bola de três pontos que deu a vitória ao Mavericks, em casa, por 109 a 108.

A vitória colocou o time de Dallas na frente na série melhor de sete dos playoffs da Conferência Oeste, por 2 a 1. Melhor campanha da temporada regular e grande favorito, o San Antonio Spurs estará fora da briga pelo título da NBA se perder as partidas fora de casa, algo inimaginável no início deste duelo.

Neste sábado, o Mavericks começou melhor e abriu vantagem, mas logo o Spurs, comandado por Tim Duncan e Tony Parker, encostou. O time de San Antonio passou boa parte do jogo na frente, com Ginóbili bem no segundo tempo, mas Monta Ellis, com grande desempenho no último período, mantinha os mandantes na briga. A 1,7 segundo para o fim, Ginóbili acertou a bola que parecia decisiva e deu a vantagem de dois pontos aos visitantes. A aposta do Dallas não foi em Monta Ellis ou em Dirk Nowitzki, mas sim em Vince Carter, que acertou a bola de três que garantiu o triunfo.

Carter fazia partida ruim até então e terminou apenas com 11 pontos. Nowitzki voltou a atuar mal e contribuiu somente com 18. Assim, a responsabilidade de levar o Mavericks à vitória ficou nas costas de Monta Ellis, que anotou 29 pontos, sendo 12 no último período. José Calderón ainda contribuiu com 16. Pelo Spurs, destaque para os 22 pontos de Tim Duncan e os 19 de Parker. O brasileiro Tiago Splitter anotou 14 e ainda pegou 13 rebotes.

No outro jogo já encerrado do dia, o Indiana Pacers derrotou o Atlanta Hawks fora de casa e igualou a série em 2 a 2, voltando à briga para impedir a zebra. O duelo também foi extremamente equilibrado e o Hawks chegou a ter a chance do empate, depois que Paul George perdeu dois lances livres. Mas a bola caiu na mão de Pero Antic, que errou o arremesso de três pontos.

Apesar do erro, George foi o destaque do Pacers ao lado de David West. O ala anotou 24 pontos e 10 rebotes, enquanto West marcou 18 pontos, além de ter acertado bolas de três decisivas. Paul Millsap, com 29 pontos, foi o cestinha do jogo e liderou o Hawks, que ainda teve Kyle Korver com 15 pontos e nove rebotes.