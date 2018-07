Dallas Mavericks encerra sequência de vitórias do Miami Heat na NBA

A sequência de 12 vitórias do Miami Heat na temporada 2010/2011 da NBA foi encerrada na noite de segunda-feira. Em casa, a equipe do astro LeBron James foi superada pelo Dallas Mavericks por 98 a 96. O triunfo confirma a sina de algoz do Dallas, que já havia derrotado o Miami nessa temporada, no último revés da equipe antes da sequência vitoriosa. Além disso, o Mavericks acumula 14 vitórias nas últimas 15 partidas.

O alemão Dirk Nowitzki foi o cestinha do Dallas na partida com 26 pontos. Jason Terry também foi decisivo para o triunfo ao anotar dois arremessos de três pontos no quarto final. No total, ele marcou 19 pontos. Dwyane Wade fez 22 pontos, enquanto LeBron James e Chris Bosh anotaram 19 pontos cada. James ainda obteve dez rebotes.

Fora de casa, o Utah Jazz superou o Cleveland Cavaliers por 101 a 90. O triunfo foi especial para o técnico Jerry Sloan, que agora acumula 1.210 vitórias na NBA e se igualou a Pat Riley, atualmente na presidência do Miami Heat, como o terceiro maior treinador vencedor da liga norte-americana de basquete.

Assim, o Utah voltou a mostrar a sua força como visitante, com nove vitórias em 15 jogos. C.J Miles fez 22 pontos e Deron Willians somou 17 pontos e dez assistências para o Jazz. Anderson Varejão terminou a partida com nove pontos, cinco rebotes e uma assistência para o Cleveland. Daniel Gibson foi o cestinha da partida, com 29 pontos.

Detentor da melhor campanha da temporada 2010/2011 da NBA, o San Antonio Spurs bateu o Phoenix Suns, em casa, por 118 a 110, e agora acumula 24 vitórias em 27 partidas, sendo nove seguidas. Já o Suns, em má fase, perdeu cinco dos últimos sete jogos.

Tim Duncan foi o principal jogador da equipe, com 20 pontos e 15 rebotes. Já Tiago Splitter não entrou em quadra. Steve Nash, com 17 pontos e dez assistências, e Jared Dudley, com 27 pontos, foram os destaques do Suns.

Resultados de 20 de dezembro:

Atlanta Hawks 91 x 81 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 90 x 101 Utah Jazz

Indiana Pacers 94 x 93 New Orleans Hornets

Charlotte Bobcats 75 x 108 Washington Wizards

Miami Heat 96 x 98 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 118 x 110 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 106 x 80 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 112 x 121 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 113 x 90 Minnesota Timberwolves

Jogos de 21 de dezembro:

Charlotte Bobcats x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Chicago Bulls x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x New Jersey Nets

Sacramento Kings x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks