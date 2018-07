Dallas Mavericks vence e evita 13ª vitória seguida do San Antonio Spurs

SAN ANTONIO - A sequência de 12 vitórias do San Antonio Spurs na NBA foi interrompida na noite de sexta-feira com a derrota para o Dallas Mavericks por 103 a 94, em casa. Apesar disso, a equipe do Texas segue com a melhor campanha da temporada 2009/2010 da liga norte-americana de basquete, com 13 vitórias e duas derrotas.

A vitória serviu como uma vingança ao Dallas, que foi eliminado no último campeonato pelo Spurs na primeira rodada do playoffs ao perder a série melhor de sete jogos por 4 a 2, com três derrotas fora de casa. Além disso, a equipe obteve a sua quarta vitória consecutiva na temporada e está em quinto lugar na Conferência Oeste.

O argentino Manu Ginóbili foi o cestinha da partida, com 31 pontos, enquanto o alemão Dirk Nowitzki foi o principal destaque do Dallas, com 26 pontos. Já o brasileiro Tiago Splitter, do Spurs, teve atuação discreta nos oito minutos que jogou, com quatro pontos e dois rebotes.

Já o pivô Nenê Hilário teve boa atuação e contribuiu para a vitória do Denver Nuggets, em casa, por 98 a 97 sobre o Chicago Bulls. O brasileiro atuou por 26 minutos, com 18 pontos, sete rebotes e duas assistências. E Carmelo Anthony definiu o jogo com uma cesta no último segundo. No total, somou 22 pontos. C.J. Watson, do Bulls, foi o cestinha da partida, com 33 pontos, enquanto Joakim Noah conseguiu um "double-double", com 17 pontos e 16 rebotes.

Leandrinho Barbosa também se destacou na rodada de sexta-feira da NBA, mas não conseguiu evitar a derrota do Toronto Raptors por 110 a 101 para o Boston Celtics, que emplacou a terceira vitória seguida. O brasileiro esteve em quadra por 31 minutos, com 14 pontos, três rebotes e uma assistência. Kevin Garnett foi o cestinha da partida, com 26 pontos, e ainda conseguiu 11 rebotes. Linas Kleiza foi o principal jogador do Raptors, com 18 pontos.

O Orlando Magic superou o Cleveland Cavaliers com tranquilidade por 111 a 100, liderado pelo pivô Dwight Howard, com 23 pontos e 11 rebotes, e atingiu a sua sexta vitória nos últimos sete jogos. Antawn Jamison foi o principal jogador do Cleveland, com 22 pontos. Já o brasileiro Anderson Varejão teve desempenho discreto nos 24 minutos em que ficou em quadra, com seis pontos, três rebotes e duas assistências.

O Utah Jazz se vingou da eliminação nas semifinais da Conferência Oeste na última temporada da NBA, quando perdeu por 4 a 0, e venceu o Los Angeles Lakers por 102 a 96 em Salt Lake City. Assim, conseguiu a sua quarta vitória seguida no campeonato e terminou com uma sequência de cinco vitórias do Lakers. Kobe Bryant foi o cestinha da partida, com 31 pontos, enquanto Deron Williams foi decisivo para o triunfo do Jazz ao terminar o jogo com 29 pontos.

Resultados de 26 de novembro:

Charlotte Bobcats 99 x 89 Houston Rockets

Orlando Magic 111 x 100 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 110 x 101 Toronto Raptors

Detroit Pistons 103 x 89 Milwaukee Bucks

Miami Heat 99 x 90 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 106 x 110 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 94 x 103 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 98 x 97 Chicago Bulls

Phoenix Suns 116 x 108 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 102 x 96 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 116 x 111 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 78 x 97 New Orleans Hornets

Jogos de 27 de novembro:

New York Knicks x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers x New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Charlotte Bocats

Sacramento Kings x Chicago Bulls