Dallas Mavericks vence e mantém o badalado Miami Heat em crise

DALLAS - Equipe mais badalada da NBA após a contratação de LeBron James, o Miami Heat segue decepcionando neste início de temporada. A equipe do Leste conheceu sua oitava derrota em 17 jogos ao cair por 106 a 95 diante do Dallas Mavericks, na noite deste sábado.

LeBron foi o cestinha do Miami na partida, com 23 pontos, mas ainda não repetiu no novo time o mesmo desempenho dos tempos de Cleveland Cavaliers. Neste sábado, por exemplo, ele acertou apenas cinco de 19 arremessos de quadra. Por outro lado, o Dallas contou com a boa atuação de Caron Butler, também autor de 23 pontos, para chegar à quinta vitória seguida e melhorar sua campanha para 12 triunfos e quatro derrotas.

O Cleveland Cavaliers, de Anderson Varejão, bateu o Memphis Grizzlies por 92 a 86, com atuação discreta do brasileiro: três pontos, uma assistência e 11 rebotes em 31 minutos de participação. O pivô converteu um de três arremessos de quadra e um de dois lances livres.

Com o resultado, o Cleveland chegou à sétima vitória em nove jogos e interrompeu uma sequência de três triunfos seguidos do Grizzlies, que teve em Rudy Gay seu melhor jogador, com 17 pontos.

O Chicago Bulls bateu o Sacramento Kings por 96 a 85 com grande atuação do armador Derrick Rose, que anotou 30 pontos. A equipe da Divisão Central recuperou-se de um mau início de partida, em que chegou a ficar 13 pontos atrás no placar, e fez com que o adversário marcasse apenas 28 pontos nos dois últimos quartos.

A derrota deste sábado foi a quarta seguida do Kings, que teve em Jason Thompson sua melhor figura em quadra, com 18 pontos e nove rebotes. Já o Bulls chegou ao nono triunfo em 15 partidas.

O duelo entre Orlando Magic e Washington Wizards foi marcado por uma disputa entre Dwight Howard e Gilbert Arenas para saber quem seria o jogador mais decisivo. Ambos tiveram atuações parecidas - o primeiro anotou 32 pontos, e o segundo, 31. Mas quem levou a melhor foi Howard, que, a 4,3 segundos do fim, marcou a cesta que deu a vitória a Orlando por 100 a 99.

Essa vitória foi a sétima nas últimas oito partidas do Orlando, enquanto que o Wizards segue com campanha irregular: ganhou cinco partidas e perdeu 10.

Confira os resultados deste sábado da NBA:

Dallas Mavericks 106 x 95 Miami Heat

Washington Wizards 99 x 100 Orlando Magic

New York Knicks 90 x 99 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 92 x 86 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 102 x 86 New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves 94 x 104 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 104 x 101 Charlotte Bobcats

Sacramento Kings 85 x 96 Chicago Bulls

