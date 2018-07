Dallas supera New Jersey Nets e consegue 11.ª vitória seguida na NBA

O Dallas Mavericks ampliou a sua excelente fase na temporada 2010/2011 da NBA e obteve a 11ª vitória consecutiva ao superar o New Jersey Nets, na noite de quinta-feira, em casa, por 102 a 89. Assim, a equipe acumula 18 vitórias e 4 derrotas, com a segunda melhor campanha da Conferência Oeste.

O alemão Dirk Nowitzki foi o principal destaque do Mavericks ao terminar a partida com um "double-double", com 21 pontos e dez rebotes. O New Jersey Nets teve o cestinha do jogo, já que Brook Lopez anotou 24 pontos. E Kris Humphires somou 16 pontos e 13 rebotes.

Com uma cesta de Kevin Garnett no segundo final, o Boston Celtics venceu o Philadelphia 76ers por 102 a 101, fora de casa. Rajon Rondo fez 19 pontos e deu 14 assistências, enquanto Ray Allen foi o cestinha do jogo, com 23 pontos. Elton Brand pegou 14 rebotes e anotou 13 pontos e Andre Iguodala fez 14 pontos e deu 11 vezes assistências para o 76ers, que sofreu a nona derrota seguida para o Celtics e teve uma série de cinco vitórias como mandante interrompida.

O Portland Trail Blazers obteve a terceira vitória seguida ao superar o Orlando Magic, em casa, por 97 a 83, liderado por Andre Miller, com 22 pontos. Já a franquia da Flórida acumulou o terceiro revés seguido, apesar da boa atuação de Dwight Howard, que fez 39 pontos e obteve 15 rebotes.

Resultados de 9 de dezembro:

Philadelphia 76ers 101 x 102 Boston Celtics

Dallas Mavericks 102 x 89 New Jersey Nets

Portland Trail Blazers 97 x 83 Orlando Magic

Jogos de 10 de dezembro:

Indiana Pacers x Charlotte Bobcats

Washington Wizards x New York Knicks

Toronto Raptors x Denver Nuggets

New Orleans Hornets x Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls x Los Angeles LakersPhiladeplhia 76ers

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Orlando Magic

Golden State Warriors x Miami Heat