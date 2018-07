Dallas vence e elimina o Lakers nos playoffs da NBA

O Lakers, dono de 16 títulos - só fica atrás do Boston Celtics, que soma 17 - jamais havia sido varrido em sua história. O técnico do Lakers, Phil Jackson, que se aposentou após 21 anos de trabalho, não merecia encerrar a carreira dessa forma. O maior colecionador de títulos da NBA esperava repetir o sucesso que teve no Chicago Bulls, à frente do qual foi campeão por seis vezes. Chegou perto. Desde 2000 em Los Angeles, foi campeão cinco vezes.

Mas os texanos não queriam saber dessas estatísticas. O reserva Jason Terry igualou um recorde ao converter nove arremessos de três pontos em um jogo de playoff. O armador só desperdiçou um único arremesso e terminou a partida como cestinha, com 32 pontos. Dallas registrou outro recorde: o de arremessos de três convertidos em uma partida de playoff ao acertar 20.

Outros dois reservas brilharam, além de Terry: o porto-riquenho Jose Barea, autor de 22 pontos, e o sérvio Peja Stojakovic, que contribuiu com 21 pontos. Os três deixaram o banco para, juntos, fazerem 75 pontos.

Antes mesmo do intervalo o jogo já estava resolvido. Descontrolados com a surra, dois jogadores dos Lakers, Lamar Odom e Andrew Bynum, tiveram de deixar a quadra por terem cometido faltas intencionais no último quarto.

Mas o grande derrotado foi mesmo Kobe Bryant, que havia prometido que o Lakers seria a primeira equipe da história da liga a virar uma desvantagem de 3 a 0 em uma série de playoffs. O astro marcou 17 pontos, mas são fruto de um aproveitamento baixo, de apenas 38% nos tiros.

Na final do Oeste, o Dallas vai enfrentar o vencedor do duelo entre Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies, que lidera por 2 a 1. O time de Marc Gasol e Zach Randolph assumiu a dianteira ao derrotar o adversário por 101 a 93, em casa, no último sábado.