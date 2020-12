Damian Lillard brilha e Blazers derrotam Lakers; sem Durant e Irving, Nets caem

Em uma reedição do confronto da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste da temporada passada, o Portland Trail Blazers conseguiu na rodada de segunda-feira da NBA se vingar da eliminação ocorrida para o Los Angeles Lakers na bolha da Disney, em Orlando. Mesmo jogando no ginásio Staples Center, em Los Angeles, o time do Oregon ganhou por 115 a 107 graças ao grande desempenho de seu astro Damian Lillard.

Com destaque em quadra após o intervalo, o armador fechou a sua atuação com 31 pontos, sendo o cestinha da partida. Outros importantes nomes foram CJ McCollum (20 pontos e 11 assistências), Enes Kanter (12 pontos e 14 rebotes), Jusuf Nurkic (10 pontos e 12 rebotes) e o jovem ala-armador Gary Trent Jr, que saiu do banco de reservas para anotar 28 pontos.

Leia Também LeBron se revolta com jornalista que insinuou relacionamento entre seu filho e ex de Pippen

LeBron James foi quem mais brilhou pelos Lakers. Registrando 29 pontos e nove rebotes, terminou como o principal jogador do atual campeão da NBA. Recuperado de um incômodo na panturrilha direita, Anthony Davis retornou e conseguiu 13 pontos e 10 rebotes. Outro que se destacou foi o armador alemão Dennis Schroder, autor de 24 pontos.

Airplane Mode SAYS NO on NBA TV! pic.twitter.com/sZOaJPQFfv — NBA (@NBA) December 29, 2020

Outro destaque da rodada foi o triunfo fora de casa do Memphis Grizzlies sobre o Brooklyn Nets por 116 a 111 na prorrogação. Poupados, os astros Kevin Durant e Kyrie Irving desfalcaram a franquia de Nova York e facilitaram a vitória do rival.

Kyle Anderson foi o cestinha dos Grizzlies, com 28 pontos e sete assistências. O lituano Jonas Valanciunas, com 14 pontos e 14 rebotes, foi outro destaque. Pelos Nets, Caris LeVert foi o maior nome, com 28 pontos e 11 assistências.

O susto ficou por conta de Ja Morant. Ao tentar um bloqueio no ataque dos Nets, o jogador dos Grizzlies caiu e torceu o tornozelo esquerdo. Deixou a quadra carregado e foi para o vestiário em uma cadeira de rodas. O primeiro raio X não identificou fratura, mas o jogador vai passar por exames nesta terça-feira para saber a gravidade da lesão.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Atlanta Hawks 128 x 120 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 111 x 116 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 109 x 110 Utah Jazz

Denver Nuggets 124 x 111 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 107 x 115 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Indiana Pacers x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Washington Wizards x Chicago Bulls

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Denver Nuggets