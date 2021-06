Damian Lillard é eleito pela NBA como o melhor companheiro de equipe do ano

A NBA anunciou nesta quinta-feira que o armador Damian Lillard recebeu o prêmio Twyman-Stokes de Melhor Companheiro de Equipe do Ano de 2021. O astro do Portland Trail Blazers foi escolhido por meio de votação entre jogadores de múltiplos times da liga.

Anualmente anunciado desde a temporada 2012-2013, a premiação "reconhece o jogador considerado o melhor companheiro de equipe com base em um jogo altruísta, liderança dentro e fora das quadras como um mentor e um modelo de inspiração para outros jogadores da NBA, além do comprometimento e dedicação com o time".

Ao todo, 12 candidatos (seis de cada conferência) foram selecionados por um painel de executivos da liga, que enviaram para mais de 300 jogadores classificarem suas cinco principais escolhas dentro da seleção.

Lillard conseguiu uma pontuação de 1.012 pontos e bateu por pouco o outro armador Chris Paul, do Phoenix Suns, que obteve 1.001. Paul, inclusive, recebeu mais votos para a primeira posição, mas perdeu no total de pontos para o jogador dos Blazers.

Além dos dois primeiros colocados, completaram a lista: Udonis Haslem (Miami Heat), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Boban Marjanovic (Dallas Mavericks), Tobias Harris (Philadelphia 76ers), Malcom Brogdon (Indiana Pacers), Theo Pinson (New York Knicks), Paul Millsap (Denver Nuggets), Joe Ingles (Utah Jazz), Joe Harris (Brooklyn Nets) e Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).