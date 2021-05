Damiris pede dispensa da Copa América de basquete por questões físicas e pessoais

Damiris Dantas, que joga no Minnesota Lynx, está fora da Copa América de basquete feminino. Alegando problemas físicos e pessoais, a ala-pivô que atua na WNBA (liga de basquete dos Estados Unidos) pediu dispensa da competição que acontece em San Juan, capital de Porto Rico, entre os dias 11 a 19 de junho e que vale quatro vagas para o torneio de classificação ao Mundial, que será disputado em 2022, na Austrália.

Com a dispensa de Damiris, o técnico José Neto tem agora 16 atletas visando a Copa América. Após o período de treinamentos, 12 irão representar o Brasil na competição. A lista inicial com 17 nomes havia sido divulgada no último dia 21.

Ela conta com jogadoras experientes como Érika de Souza, Clarissa dos Santos, Nadia Colhado, Isa Ramona, Tainá Paixão, Débora Costa, Patty Teixeira e Tati Pacheco. Mas também jovens como Rapha Monteiro e Alana Gonçalo, além da chegada de novatas, inclusive do basquete universitário dos Estados Unidos: Maria Paula Albiero e Kamilla Cardoso.

"Queremos estar nas primeiras posições do continente. Para isso, vamos fazer uma mescla de jogadoras experientes e jogadoras jovens. Algumas que estão sendo convocadas pela primeira vez na Seleção adulta. Desta forma, estaremos contribuindo também para um futuro de êxitos do basquete feminino brasileiro", disse o técnico na época da convocação.

Nas próximas semanas, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) irá divulgar informações da preparação da seleção brasileira, como data de apresentação e local de treinamento, bem como a composição da comissão técnica brasileira.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Armadoras

Débora Costa - Sampaio Basquete-MA

Maria Paula Albiero - BYU (Estados Unidos)

Alana Gonçalo - Ituano-SP

Alas/Armadoras

Tainá Paixão - SESI Araraquara-SP

Isabela Ramona - Monthana (Bulgária)

Patty Teixeira - Ituano-SP

Tássia Carcavalli - Vera Cruz Campinas-SP

Alas

Thayná Silva - Sodiê Doces/Mesquista/LSB-SP

Mariane Carvalho - SESI Araraquara-SP

Rapha Monteiro - Quinta dos Lombos (Portugal)

Tati Pacheco - Vitória de Guimarães (Portugal)

Alas/pivôs

Mariana Dias - Ituano-SP

Pivôs

Nadia Colhado - Gernika (Espanha)

Clarissa dos Santos - Villeneuve (França)

Kamilla Cardoso - Syracuse (Estados Unidos)

Érika de Souza - Castors Brainers (Bélgica)