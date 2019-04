D'Angelo Russell decide, Nets vencem Bucks e se aproximam dos playoffs da NBA

O Brooklyn Nets está perto de encerrar o jejum de três anos sem chegar aos playoffs da NBA. Neste sábado, o time de Nova York aproveitou a ausência do grego Giannis Antetokounmpo, poupado, e derrotou o Milwaukee Bucks, líder da Conferência Leste, fora de casa por 133 a 128.

Com a vitória, os Nets assumem a sexta colocação do Leste a dois jogos do encerramento da temporada regular. A disputa pelas últimas três vagas da conferência está aberta, mas a equipe de Nova York depende apenas de si para ir à pós-temporada. Os Bucks, apesar do revés, seguem na ponta do Leste, com 59 vitórias e 21 derrotas.

Sob pressão em razão da necessidade de vitória para se manter vivo na NBA, o Brooklyn Nets se aproveitou da ausência de Giannis Antetokounmpo da partida. Grande candidato a MVP da temporada regular, ao lado de James Harden, o ala grego foi preservado pela equipe da casa, que já pensa nos playoffs.

Assim, os Nets conseguiram liderar o placar em quase todo o tempo e chegaram a colocar 14 pontos de frente. D'Angelo Russell foi o grande destaque ao terminar como o maior pontuador da sua equipe. O armador marcou 25 pontos e contribuiu com 10 assistências. Caris LeVert também teve importância ao anotar 24 pontos depois de sair do banco. Pelos Bucks, Eric Bledsoe assumiu o papel de protagonismo geralmente exercido por Giannis e foi o cestinha da partida, com 33 pontos e 11 assistências. Khris Middleton somou 24 pontos

A partida chegou a ficar empatada em 128 a 128 e os Nets recorreram ao talento e à frieza de D'Angelo Russell para vencer. Além disso, a defesa também teve papel fundamental na reta final do jogo.

No outro jogo da noite, o Philadelphia 76ers superou o Chicago Bulls com facilidade na casa do adversário: 116 a 96, o que deixa o time de Philadelphia a uma vitória de se classificar aos playoffs na terceira posição da Conferência Leste. Com uma campanha ruim, os Bulls já não têm mais chances de se classificar.

JJ Redick foi o cestinha do Philadelphia, com 23 pontos. Joel Embiid anotou double-double ao marcar 20 pontos e pegar 10 rebotes. O cestinha da partida foi JaKarr Sampson, que terminou a partida com 29 pontos. O ala ganhou contrato temporário do Chicago nesta reta final.

Confira os jogos previstos para este domingo na NBA:

Toronto Raptors x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Bolton Celtics x Orlando Magic

New York Knicks x Washington Wizards

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x Utah Jazz