Danny Green, dos Lakers, revela ter recebido ameaças de morte após jogo 5 da final da NBA

O ala-armador do Los Angeles Lakers, Danny Green, contou recentemente que ele e sua noiva receberam ameaças de morte por conta do resultado do jogo 5 das finais da NBA contra o Miami Heat. As intimidações ocorreram devido ao erro do atleta em um arremesso decisivo que teria dado o título à franquia da Califórnia na última sexta-feira.

Na ocasião, os Lakers perdiam por 109 a 108 com menos de 10 segundos para o fim do tempo regulamentar. LeBron James atraiu dois marcadores para dentro do garrafão e achou Green livre na linha dos 3 pontos, de frente para a cesta. O ala-armador, que já foi reconhecido pelo seu bom aproveitamento de longa distância, errou a tentativa, o que praticamente sacramentou a vitória do Heat, diminuindo a desvantagem na série para 3 a 2.

As revelações das ameaças vieram por parte de Blair Bashen, noiva de Green, que expôs publicamente as mensagens que recebeu. Devido ao ocorrido, o jogador fez questão de mostrar sua preocupação com o caso. "Eu tive que perguntar 'você está recebendo ameaças de morte?', e ela respondeu 'sim, e você também'", contou.

"Agora eu estou decepcionado, abalado ou preocupado com tudo isso. Eu não sou um desses tipos de pessoas. Eu provavelmente deveria estar mais paranoico ou seguro sobre essas coisas", acrescentou Green. O jogador dos Lakers analisou também que dificilmente presta atenção e se importa com este tipo de repercussão, o que deverá mudar daqui para frente.

Aos 33 anos, Green, que assinou um contrato de US$ 30 milhões com Los Angeles na última pós-temporada, disse que o bullying nas redes sociais tem sido parte da sua experiência na franquia e é algo que aprendeu a bloquear. Em sua carreira, suas médias de arremesso são de 40% de aproveitamento, fora a experiência de playoff que tem com direito a ter conquistado dois anéis de campeão da NBA. Mas, apesar destes fatores, ele não tem correspondido à altura.

Os Lakers ainda têm a vantagem de encerrar a série melhor de sete jogos neste domingo. A partida contra o Miami Heat acontece às 20h30 (horário de Brasília).