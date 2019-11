Davis aplica 'lei do ex' e LeBron faz história em vitória dos Lakers na NBA

Uma das grandes contratações do Los Angeles Lakers para esta temporada da NBA, Anthony Davis teve na rodada de quarta-feira o seu reencontro com o seu ex-time, o New Orleans Pelicans, e não titubeou. Com 41 pontos, o ala/pivô comandou mais uma vitória da franquia da Califórnia por 114 a 110, em Nova Orleans. O astro LeBron James também brilhou com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) especial, de 29 pontos e 11 rebotes, para sua carreira.

Em quadra, Davis quebrou o recorde de um atleta na NBA em seu primeiro jogo contra sua ex-equipe. Anteriormente Kevin Durant, Stephon Marbury e Danny Ainge tinham 39 pontos anotados. Já LeBron se tornou o quarto jogador da história a chegar à marca de 33 mil pontos na carreira - está só atrás de Kobe Bryant (terceiro com 33.643), Karl Malone (segundo com 36.928) e Kareem Abdul-Jabbar (líder com 38.387).

Com o resultado positivo, os Lakers chegaram à sua nona vitória seguida, somando agora 16 em 18 partidas, e seguem tranquilos na liderança da Conferência Oeste com dois jogos de vantagem para o Denver Nuggets. É também o melhor time da liga, à frente do Milwaukee Bucks. Já os Pelicans fazem campanha modesta e são apenas o 12.º colocado do Oeste, com seis triunfos e 12 derrotas.

Quem também deu show em quadra foi o armador Kemba Walker, que marcou 39 pontos (com um aproveitamento de 54% nos arremessos) para comandar a vitória do Boston Celtics sobre o Brooklyn Nets por 121 a 110. A partida aconteceu no ginásio TD Garden, em Boston, e não teve a tão aguardada volta de Kyrie Irving à casa de seu ex-time, já que está machucado.

Os Celtics fazem boa campanha na temporada regular e está na segunda colocação do Leste, empatados com o atual campeão Toronto Raptors, com 13 vitórias e quatro derrotas. Só ficam atrás dos Bucks, que chegaram ao nono triunfo seguido ao baterem em casa o Atlanta Hawks por 111 a 102. O astro grego Giannis Antetokounmpo, MVP da temporada passada, brilhou com 30 pontos e 10 rebotes.

No Texas, a dupla James Harden/Russell Westbrook se destacou na vitória do Houston Rockets sobre o Miami Heat por 117 a 108, no ginásio Toyota Center, em Houston. O "Barba" terminou, de novo, como cestinha da franquia texana, desta vez com 34 pontos, além de seis rebotes e cinco assistências. Já Westbrook ajudou muito o time em todas as partes da quadra e flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 27 pontos, nove rebotes e sete assistências.

Por causa do feriado de "Thanksgiving" (Ação de Graças), um dos mais tradicionais nos Estados Unidos, a NBA não terá rodada nesta quinta-feira. A temporada regular será retomada nesta sexta com a realização de 13 partidas.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 104 x 116 Orlando Magic

Indiana Pacers 121 x 102 Utah Jazz

Boston Celtics 121 x 110 Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers 97 x 91 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 102 x 101 Detroit Pistons

Toronto Raptors 126 x 98 New York Knicks

Milwaukee Bucks 111 x 102 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 119 x 121 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 117 x 108 Miami Heat

San Antonio Spurs 101 x 113 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 132 x 140 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 110 x 114 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 136 x 119 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 104 x 90 Chicago Bulls

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Orlando Magic x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Golden State Warriors

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Washington Wizards