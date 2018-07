Davis é cortado e Nowitzki vai para seu 13º All-Star Game

Uma das principais sensações da temporada 2014/2015 da NBA, Anthony Davis está fora do All-Star Game, o Jogo das Estrelas da liga, que acontecerá na noite deste domingo em Nova York. Lesionado, o ala/pivô do New Orleans Pelicans foi aconselhado pelos médicos a não participar da partida e dará lugar ao veterano Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks.

Em sua terceira temporada, Davis passa por seu melhor momento na liga. Com médias de 24,5 pontos, 10,3 rebotes e 2,7 tocos por jogo, o ala/pivô vive seu momento de consolidação e é considerado por muitos até candidato ao prêmio de MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) do campeonato.

Davis inclusive foi o terceiro mais votado para o All-Star Game, com 1.369.911 votos, atrás apenas de Stephen Curry e LeBron James. No entanto, uma torção no ombro, sofrida após uma queda em tentativa de enterrada, fez com que ele achasse melhor não se arriscar no fim de semana.

"Após pensar e considerar com carinho, eu decidi não participar do All-Star Game deste ano. Quero agradecer os fãs pelos votos e pedir desculpas por não estar apto a jogar. Enquanto estou desapontado por não poder competir no fim de semana, estou feliz pela oportunidade de fazer parte dos eventos em Nova York e celebrar nosso esporte com algumas das maiores figuras da NBA", disse ele.

Sem Davis, a NBA decidiu convocar o alemão Dirk Nowitzki. Tido por muitos como maior estrangeiro da história da liga, o ala/pivô do Dallas Mavericks está longe de sua melhor fase, mas viveu momentos especiais nesta temporada. Ele ultrapassou Hakeem Olajuwon e Moses Malone entre os principais pontuadores da liga em todos os tempos e se tornou o sétimo maior cestinha, sendo o primeiro se levarmos em consideração somente os estrangeiros.

Não está claro, no entanto, quem será o titular na vaga de Anthony Davis no time da Conferência Oeste no domingo. Steve Kerr, que será o técnico da equipe, anunciou na quarta-feira somente que James Harden e Klay Thompson ocuparam as vagas de Kobe Bryant e Blake Griffin, também cortados por lesão. Eles se juntam a Stephen Curry e Marc Gasol, que foram escolhidos por votos populares.

No time do Leste, a equipe está definida, sem cortes por lesões. Escolhidos por votos populares, Kyle Lowry, John Wall, Carmelo Anthony, LeBron James e Pau Gasol serão titulares no domingo.