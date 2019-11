Davis e LeBron comandam vitória dos Lakers; Celtics ganham a 10ª seguida

Depois de apenas 12 jogos juntos, Anthony Davis e LeBron James já demonstram que a parceria está mais do que azeitada. A dupla comandou o Los Angeles Lakers na apertada vitória em casa sobre o Sacramento Kings, na noite desta sexta-feira, por 99 a 97. Outro destaque da rodada na NBA foi o décimo triunfo seguido do Boston Celtics na temporada, desta vez sobre o Golden State Warriors por 105 a 100.

Na Califórnia, enquanto Davis lutava para encontrar seu jogo ofensivo contra o Sacramento, James fazia a maior parte do trabalho pesado, anotando 29 pontos e 11 assistências. Mas quando os Lakers precisaram de um grande bloqueio defensivo contra o cronômetro, Davis assumiu a responsabilidade.

LeBron marcou dois lances livres faltando pouco mais de cinco segundos para o fim, e Davis evitou o arremesso de Harrison Barnes no soar da "campainha" usando as duas mãos para garantir a vitória do Los Angeles sobre o time do ex-técnico Luke Walton.

Em São Francisco, Jayson Tatum levou o Boston a uma difícil vitória por 105 a 100, conquistada apenas no fim contra um Golden State atormentado por sérios desfalques. Foi o décimo triunfo consecutivo para o Celtics após cair no primeiro jogo do ano.

O destaque negativo da partida foi D'Angelo Russell, que marcou 12 pontos e distribuiu sete assistências, mas teve nove das 19 bolas roubadas de sua equipe antes de deixar o jogo com o polegar direito torcido na sexta derrota seguida do Golden State.

Já James Harden marcou 44 pontos e liderou o Houston Rockets numa grande atuação no quarto quarto para vencer o Indiana Pacers por 111 a 102. O armador marcou 36 pontos ou mais pela quinta vez consecutiva no ano, tornando-se crucial na sexta vitória em série dos Rockets, equipe que está tendo de lidar com as lesões de destaques como Clint Capela, Eric Gordon e Danuel House.

Em Oklahoma, o italiano Danilo Gallinari registrou 28 pontos para ajudar o City Thunder a superar o Philadelphia 76ers apenas na prorrogação por 127 a 119. Os donos do duelo foram Chris Paul, que fez 27 pontos para o time da casa, juntamente com Shai Gilgeous-Alexander (24) e Terrance Ferguson (19).

Confira outros resultados da rodada desta sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 109 x 106 Pistons

Minessota Timberwolves 116 x 137 Washington Wizards

San Antonio Spurs 109 x 111 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 107 x 106 Utah Jazz

