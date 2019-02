Davis volta atrás e diz que 'até o Celtics' pode ser seu novo destino na NBA

Principal nome da última janela de negociações da atual temporada da NBA, Anthony Davis acabou não se movimentando após a último dia 7, data final de transações da liga. O ala-pivô, que anteriormente havia anunciado que não gostaria de renovar contrato com a sua atual equipe, o New Orleans Pelicans, foi especulado em vários times, mas no fim das contas não conseguiu ser trocado.

Hoje com 25 anos, o atleta é considerado o maior nome para o presente e também futuro dentre os atletas com mais destaque na atualidade. Na última janela, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers apareceram como os maiores interessados.

O time de LeBron James, inclusive, protagonizou algumas polêmicas durante o período de negociações. Tanto o atleta como os dirigentes do Lakers não esconderam a intenção de contar com o 'monocelha' no plantel. A medida é considerada "assédio" e é ilegal no basquetebol norte-americano, e irritou os dirigentes do time de Nova Orleans.

As negociações, então, foram muito difíceis e as especulações, mais ainda: esperava-se até que naquele momento o time chefiado por Magic Jordan se desfizesse de vários dos seus atletas mais promissores, como Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Lonzo Ball e Ivica Zubac, além de outros experientes, como Rajon Rondo e Michael Beasley, para tê-lo, o que gerou um notório mal estar no elenco do time californiano. E a transação não aconteceu - mas Zubac e Beasley acabaram sendo trocados em negociações menores.

O Boston Celtics, outra tradicional equipe da liga norte-americana, foi uma das primeiras agremiações a confirmar que estava, sim, interessada em ter o estelar ala-pivô no seu plantel. Mas na ocasião, ainda em janeiro deste ano, foi a única descartada por ele. "A lista de equipes (interessadas) sempre existiu. Mas os Celtics nunca estiveram nela. Estou sendo sincero", explicou.

Nesta sexta-feira, enquanto acompanhava o início do do All Star Weekend da NBA, Davis mudou de ideia. Depois de frustrada a negociação com o Lakers e com o fim do período de transações, ele passou a incluir a equipe de Massachusets como um de seus possíveis destinos.

Em entrevista à NBA TV, o atleta confirmou que, hoje em dia, o que pretende mesmo para seu futuro é apenas trocar de equipe - ele tem mais um ano de contrato com o Pelicans, atualmente apenas o 13º colocado na Conferência Oeste. "Eles estão na minha lista. Eu nunca disse que não estavam", explicou. "Todas as outras 29 equipes estão na minha lista. Não tenho um destino preferido. Eu só quero vencer!", disse.