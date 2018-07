De olho no Paulista de basquete, Palmeiras vence jogos preparatórios

SÃO PAULO - A equipe do Palmeiras/Meltex derrotou dois adversários que encontrará no Campeonato Paulista, que começa nesta semana. A equipe comanda pelo técnico Ênio Vecchi bateu Pinheiros e Jacareí, ambos com visitante.

Diante do Pinheiros/SKY, Ênio Vecchi teve a primeira oportunidade de ver todo o time numa partida, já que até aquele momento só havia comandado treinamentos no Ginásio do Palestra Itália.

O Pinheiros também aproveitou o jogo para testar sua equipe pela primeira vez. EM um jogo equilibrado, o time palmeirense venceu por 85 a 83.

Já diante do Jacareí, a tarefa foi mais fácil, mas nem por isso a comissão técnica deixou de cobrar. Ênio Vecchi pediu seriedade para todo o grupo e a vitória por mais de 20 pontos foi construída sem grandes dificuldades: 86 a 62.

Um dos reforços do Palmeiras/Meltex para a temporada 2013/2014, o pivô Átila dos Santos falou sobre os amistosos, que ajudam o time a engrenar rumo à estreia no Paulista, marcada para o próximo sábado, em Bauru.

"Foram dois jogos muito importantes, principalmente antes do campeonato. Nosso time vem numa fase de preparação e jogou contra ótimas equipes, que estão se preparando também. A transição está sendo boa e agora é continuar trabalhando para fazer uma boa estreia, mesmo fora de casa", afirmou o pivô.

O atleta, que não atuava há mais de um mês, sentiu um pouco o ritmo de jogo, mas diz que estará bem para encarar Bauru, no primeiro grande jogo do Estadual.

"Mesmo sem atuar há mais de um mês, consegui jogar. Essas partidas são fundamentais justamente para obter ritmo de jogo. No meu caso, é ainda melhor, para entrar bem no Paulista", declarou.