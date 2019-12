De virada, Clippers vencem e Lakers amargam 4ª derrota seguida na NBA

Em um dos jogos mais esperados deste fim de ano, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers não decepcionaram na noite desta quarta-feira, na rodada de Natal da NBA. Jogando no Staples Center, os Clippers buscaram a virada no último quarto e derrotaram os mandantes da partida por 111 a 106.

Foi a quarta derrota consecutiva dos Lakers, que já veem ameaçada a liderança da Conferência Oeste. O time de LeBron James soma 24 vitórias e agora sete derrotas e vê os rivais se aproximando na tabela. O próprio Los Angeles Clippers está na cola, agora figurando em terceiro lugar, com 23 triunfos e dez derrotas. Entre eles está o Denver Nuggets, que tropeçou na rodada.

O "clássico" de Los Angeles também contou com um duelo particular de astros. E Kawhi Leonard e Paul George levaram a melhor sobre LeBron James e Anthony Davis. MVP da última final da NBA, Leonard foi o grande destaque individual e cestinha da partida, com 35 pontos. Ele anotou ainda 12 rebotes, completando um "double-double", e cinco assistências.

Destes 35 pontos, 11 foram marcados somente no último quarto da partida. No período anterior, a vantagem dos Lakers no placar chegara a 15 pontos. Mas a reação veio forte nos minutos finais, principalmente com Montrezl Harrell, autor de 18 pontos, e Paul George, com 17.

Pelo lado dos Lakers, Kyle Kuzma ofuscou os companheiros de time ao sair do banco de reservas e anotar 25 pontos. LeBron James quase registrou um "triple-double" ao marcar 23 pontos, dez assistências e nove rebotes. Anthony Davis, por sua vez, contribuiu com 24 pontos. Mas nada disso evitou a segunda derrota dos Lakers para os Clippers nesta temporada. Os dois times estão entre os principais favoritos ao título.

A noite dos Lakers só não foi pior neste 25 de dezembro porque o rival Denver Nuggets, vice-líder da conferência, tropeçou diante de sua torcida. O time foi batido pelo New Orleans Pelicans por 112 a 100.

Os visitantes impuseram forte atuação coletiva, sob a liderança de Brandon Ingram, cestinha do duelo, com 31 pontos. Jrue Holiday anotou 20, Josh Hart contribuiu com 16 e JJ Redick, com 15. Pelos anfitriões, o destaque foi Nikola Jokic, que obteve um "double-double" de 23 pontos e dez rebotes.

O resultado acabou com a sequência invicta de sete jogos dos Nuggets, que tinham a chance de encostar de vez nos Lakers na tabela. O time soma agora 21 vitórias e nove derrotas, agora perseguido de perto pelos Clippers. Já os Pelicans ocupam a penúltima colocação da mesma tabela, com apenas nove triunfos e 23 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Toronto Raptors 102 x 118 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 121 x 109 Milwaukee Bucks

Golden State Warriors 116 x 104 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 106 x 111 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 100 x 112 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Washington Wizards

Brooklyn Nets x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Portland Trail Blazers