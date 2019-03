De virada, Rockets superam o Heat com 58 pontos de Harden

Mesmo após estar perdendo por uma desvantagem de 23 pontos, o Houston Rockets conseguiu vencer na rodada de quinta-feira da NBA. Para isso, contou com 58 pontos, dez assistências e sete rebotes de James Harden, superando o Miami Heat por 121 a 118, em casa. Apesar da ótima atuação, Harden ainda está longe da lista de maiores pontuadores em um único jogo na NBA (veja abaixo).

Harden converteu 16 de 32 arremessos de quadra, sendo 8 de 18 tentativas de três pontos, além de ter convertido seus 18 tiros livres. Assim, ficou a apenas três pontos do seu recorde pessoal, alcançado em 23 de janeiro, em Nova York, e quebrou o recorde de pontos marcados por um jogador contra o Heat, que eram os 53 de Willie Burton contra o Philadelphia 76ers em 13 de dezembro de 1994.

Austin Tiver marcou 17 pontos, Chris Paul e Gary Clark fizeram 14 cada e Nenê capturou um rebotes nos sete minutos que atuou pelo Houston, que venceu o quarto jogo seguido e está na quinta posição na Conferência Oeste.

Kelly Olynyk e Goran Dragic marcaram 21 pontos para o Miami. Justise Winslow somou 19 pontos e oito assistências, e Josh Richardson fez 18 pontos para o Heat, que vinha de vitória sobre o Golden State Warriors e ocupa o décimo lugar no Leste.

Se os Rockets venceram na rodada de quinta-feira da NBA, os três melhores times do Oeste perderam. Líderes da conferência, os Warriors sofreram a quarta derrota nos últimos seis jogos após deixarem escapar uma vantagem de 11 pontos no último quarto, sendo batido pelo Orlando Magic por 103 a 96.

Aaron Gordon somou 22 pontos e 15 rebotes e Terrence Ross acrescentou 16 pontos pelo Orlando, que também contou com 14 pontos de D.J. Augustin e 13 rebotes e 12 pontos de Nikola Vucevic. O Magic havia perdido os últimos 11 duelos para os Warriors e não os vencia desde 14 de dezembro de 2012. O time da Flórida é o oitavo colocado do Leste. Stephen Curry marcou 33 pontos e Klay Thompson e DeMarcus Cousins fizeram 21 cada pelos Warriors, que não contaram com Kevin Durant e Andre Iguodala.

O Denver Nuggets, vice-líder do Oeste, viu cair uma série de nove vitórias como mandante ao perder para o Utah Jazz por 111 a 104. Donovan Mitchell marcou 24 pontos, sendo seis nos últimos dois minutos, e Kyle Korver acrescentou 22 para o time de Salt Lake City, o sexto colocado da mesma conferência. Jamal Murray e Will Barton fizeram 21 pontos cada para o Denver, enquanto Nikola Jokic somou 16 pontos, 13 rebotes e sete assistências.

Em casa, o Oklahoma City Thunder, o terceiro do Oeste, perdeu por 108 a 104 para o Philadelphia 76ers, o quarto colocado do Leste. Tobias Harris marcou 32 pontos e Ben Simmons registrou o seu nono "triple-double" na temporada com 11 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. Joel Embiid desfalcou os 76ers pelo quarto jogo seguido por causa de dores no joelho esquerdo. Russell Westbrook registrou o 25º "triple-double" no campeonato, com 23 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. E Paul George desfalcou o Thunder por causa de dores no ombro direito.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Indiana Pacers derrotou o Minnesota Timberwolves por 122 a 115, em casa. Bojan Bogdanovic liderou o terceiro colocado do Leste com 35 pontos. Karl-Anthony Towns acumulou 42 points e 17 rebotes pelo clube de Minneapolis, que está em 11º lugar no Oeste.

Já o Cleveland Cavaliers derrotou o New York Knicks por 125 a 118, fora de casa, com 26 pontos e oito rebotes de Kevin Love.

Confira os 10 maiores pontuadores em um único jogo na NBA:

1 - Wilt Chamberlain - 100 pontos

2 - Kobe Bryant - 81 pontos

3 - Wilt Chamberlain - 78 pontos

4 - Wilt Chamberlain - 73 pontos

5 - Wilt Chamberlain - 72 pontos

6 - Elgin Baylor - 71 pontos

7 - Devin Booker - 70 pontos

8 - Michael Jordan - 69 pontos

9 - Wilt Chamberlain - 68 pontos

10 - Wilt Chamberlain - 67 pontos