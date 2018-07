Decisivo, Curry lidera nova vitória dos Warriors sobre Rockets

Com nova atuação destacada de Stephen Curry, o Golden State Warriors venceu o Houston Rockets por 99 a 98, na noite desta quinta-feira, em casa, e abriu 2 a 0 na série melhor de sete jogos da final da Conferência Oeste da NBA. O MVP da temporada marcou 33 pontos, deu seis assistências e apanhou três rebotes no confronto, que colocou ainda mais pressão sobre o time visitante para a terceira partida da final, marcada para acontecer neste sábado, às 22 horas (de Brasília), em Houston.

E o Rockets tem motivos de sobra para lamentar mais uma derrota nesta decisão de conferência, pois teve James Harden como cestinha do duelo, com 38 pontos. Entretanto, o astro acabou falhando no lance final da partida quando tinha a bola para decidir e acabou bloqueado ao tentar o arremesso que poderia dar a vitória ao Rockets em Oakland.

E Harden ainda esteve muito perto de fazer um "triple-double" ao também pegar dez rebotes e dar nove assistências. Para completar, Dwight Howard brilhou pelo time visitante ao contabilizar 19 pontos e ser um monstro dentro do garrafão ao apanhar nada menos do que 17 rebotes, sendo 12 deles defensivos.

Harden, desta forma, teve uma atuação que fez jus ao fato de que ele foi eleito um dos dois melhores jogadores desta temporada da liga de basquete dos Estados Unidos ao lado de Curry, este disparado o maior destaque ofensivo do Warriors na noite desta quinta - o segundo maior cestinha do time foi o australiano Andrew Bogut, com 14 pontos.

Curry, por sua vez, foi decisivo pelo segundo duelo seguido nesta final. Na partida que abriu esta série melhor de sete entre Warriors e Rockets, ele já havia feito 34 pontos. Desta vez, ele começou a mostrar que estava com a mão calibrada já a partir do primeiro quarto, no qual acertou quatro bolas de três pontos. Assim, ele ajudou sua equipe a chegar a abrir 17 pontos em certo momento do segundo quarto, antes de Harden liderar uma grande reação do Rockets.

A equipe de Houston já conseguiu terminar esta segunda parte da partida com o placar empatado por 55 a 55, assim como encerrou o terceiro período apenas dois pontos atrás (77 a 75). O time ainda fez um ponto a mais no quarto final (23 a 22), fato que serviu para acentuar ainda mais a frustração de Harden. Ele foi ao chão para se lamentar após ser bloqueado no ataque no qual poderia ter decidido o confronto no lance final.

Já o brasileiro Leandrinho atuou pelo Warriors durante pouco menos de 15 minutos da partida desta quinta-feira e ajudou o seu time com quatro pontos, três assistências e uma roubada de bola.

Os playoffs da NBA seguem nesta sexta-feira com a disputa do segundo jogo da decisão da Conferência Leste. Derrotado no primeiro confronto da final, o Atlanta Hawks receberá o Cleveland Cavaliers, a partir das 21h30 (horário de Brasília), tentando aproveitar o fator quadra para deixar a disputa entre as equipes empatada.