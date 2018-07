Dellavedova vai ao hospital após vitória do Cleveland na decisão

De reserva a destaque dos Cavaliers na final da NBA, o australiano Matthew Dellavedova precisou ser internado em um hospital de Cleveland depois da terceira partida da decisão, terça-feira à noite, em Ohio. De acordo com a franquia, o armador teve um quadro de desidratação.

Com a lesão de Kyrie Irving no primeiro jogo da final, Dellavedova virou titular do Cavs e começou a se destacar pela garra em quadra, muitas vezes se "atirando" literalmente na bola. Só no jogo desta terça-feira foram 20 pontos, fazendo dele o principal aliado de LeBron James em busca do título.

De acordo com o Cavaliers, o australiano precisou receber tratamento intravenoso (soro na veia) ainda na Quicken Loans Arena após o jogo de terça-feira à noite. Ele foi levado de ambulância ao hospital, queixando-se de cãibras em todo o corpo. Não se sabe se o armador passou a noite internado, mas nesta quarta-feira ele apareceu para treinar com o restante do elenco.