DeMar DeRozan anota 40 pontos e Bulls batem os Spurs; Pelicans vencem Raptors

O San Antonio Spurs deu trabalho, mas o Chicago Bulls continua embalado na NBA. Na rodada de segunda-feira da temporada regular, o placar de 120 a 109, em Chicago, decretou a quarta vitória seguida do time de DeMar DeRozan. O astro foi o cestinha da noite com 40 pontos, sendo 19 no último quarto. Isso sem tentar um arremesso de três sequer: 16 cestas de 24 tentativas de quadra e 8 de 8 do lance livre.

Apenas o armador Kyrie Irving (8,6), do Brooklyn Nets, e o ala-pivô grego Giannis Antetokounmpo (8,5), do Milwaukee Bucks, têm média maior que DeRozan (8,1) na última parcial. A temporada fora de série do quarto maior pontuador da NBA rendeu a ele a eleição entre os titulares do All-Star Game deste domingo, em Cleveland.

O pivô Nikola Vucevic foi outro destaque dos Bulls, com 25 pontos e 16 rebotes. Ele está entre os cinco melhores da NBA em rebotes. O armador Coby White anotou 24 e, mais uma vez, foi fundamental pelos desfalques de Zach LaVine, Lonzo Ball e Alex Caruso, todos lesionados. Os Bulls chegaram a 37 vitórias contra 21 derrotas, na segunda colocação da Conferência Leste. O Miami Heat tem 37-20 e está na liderança.

O jovem time dos Spurs manteve o jogo parelho até o terceiro quarto, mas foi batido por 37 a 20 no último. Lonnie Walker saiu do banco de reservas e anotou 21 pontos. Dejounte Murray e Doug McDermott fizeram 19 cada. O time continua sua temporada de reconstrução, com 22 vitórias e 36 derrotas, na 12.ª posição do Oeste.

Em Nova Orleans, o reforçado New Orleans Pelicans segue em busca de uma vaga nos playoffs. Jogando em seus domínios, no ginásio Smoothie King Center, a franquia de Louisiana recebeu o Toronto Raptors e com grande atuação coletiva do início ao fim, venceu com facilidade o adversário canadense por 120 a 90.

Vindo do Portland Trail Blazers para mudar o patamar da equipe, CJ McCollum foi o cestinha da partida com 23 pontos, cinco assistências e quatro rebotes. O pivô Jonas Valanciunas foi o segundo no quesito e fechou a noite com 18 pontos e nove rebotes. Um dos principais jogadores do time, Brandon Ingram não brilhou em pontuação (10), mas contribuiu bastante em outras estatísticas, com 11 rebotes e oito assistências.

Pelos Raptors, que vinham crescendo na liga, mas decepcionaram e foram dominados durante todo o tempo, os principais pontuadores foram Fred VanVleet, com 20, e Pascal Siakam, com 18. Além deles, o reserva Chris Boucher ajudou com 15 pontos e seis rebotes, mesmo saindo do banco de reservas.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Washington Wizards 103 x 94 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 109 x 85 Sacramento Kings

New York Knicks 123 x 127 Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls 120 x 109 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 107 x 122 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 120 x 90 Toronto Raptors

Denver Nuggets 121 x 111 Orlando Magic

Utah Jazz 135 x 101 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 119 x 104 Golden State Warriors

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x Dallas Mavericks

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers