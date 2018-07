Demétrius Ferracciú afirma que título do NBB tem sabor especial

Emocionado, o técnico do Bauru, Demétrius Ferracciú, afirmou que o título do NBB, conquistado neste sábado, com uma vitória sobre o Paulistano, teve um sabor especial depois de ser derrotado pelo Flamengo na final da temporada passada e ter o trabalho colocado em xeque. Ele também lembrou do começo como jogador na cidade.

"Tem um sabor especial por vários aspectos. Primeiro porque cheguei para substituir um técnico (Guerrinha) que conquistou vários títulos e existia uma pressão muito grande. Sou muito grato pela maneira que fui recebido em Bauru com os braços abertos, acreditando no meu potencial. Segundo porque comecei no basquete aqui, aos oito anos, no Luso Bauru, e isso me projetou para o basquete nacional", afirmou.

Demétrius lembrou ainda de uma coincidência. "Eu sempre joguei com a camisa 9 na minha carreira, pelos clubes em que passei, pela seleção brasileira... E pude conquistar o NBB 9."

Sobre o jogo, o treinador de Bauru admitiu que o time estava bastante confiante depois de igualar o confronto na semana passada em São Paulo - saiu perdendo por 2 a 0 na série - e fez uso da experiência para ser campeão neste sábado.

"A experiência foi importante quando conseguimos colocar o Paulistano em xeque. Não entramos bem no primeiro jogo, fomos melhor no segundo mas eles tiveram méritos e foi no terceiro jogo que conseguimos mudar o confronto. Quando se tem um time experiente, uma vitória traz confiança. Ela veio gigante no quarto jogo e, quando levamos para o quinto, já tínhamos o domínio da série", afirmou Demétrius.

"Sabíamos que o quinto jogo seria difícil, mas estávamos confiantes e soubemos usar isso, conseguindo a cereja do bolo", finalizou.