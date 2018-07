Denver Nuggets bate Oklahoma City Thunder e chega à 13.ª vitória seguida

Se o Miami Heat tem a maior sequência de vitória desta temporada e a segunda maior na história da NBA, com 23, outro time parece imbatível nesta altura do campeonato. Na rodada de terça-feira o Denver Nuggets derrotou o poderoso Oklahoma City Thunder, fora de casa, por 114 a 104, e chegou ao 13.º triunfo consecutivo, igualando o recorde da franquia na NBA.

O resultado fez com que o Nuggets chegasse à 47.ª vitória em 69 jogos, na quinta posição da Conferência Oeste, com vaga praticamente garantida nos playoffs. O Thunder é o segundo colocado da conferência, com 50 vitórias e 18 derrotas, e perdeu a chance de encostar no líder San Antonio Spurs.

Ty Lawson foi o cestinha do Nuggets, com 25 pontos, e Kenneth Faried se destacou com um "double-double", marcando 13 pontos e 15 rebotes, mas a vitória só foi possível por causa do armador Andre Miller. O veterano, que completou 37 justamente na terça-feira, anotou 20 pontos, sendo 13 no último quarto, para garantir o resultado. Pelo Thunder, Kevin Durant (34 pontos) e Russell Westbrook (25) foram os destaques.

À frente do Nuggets no Oeste está o Los Angeles Clippers, quarto colocado, que entrou em quadra na terça e foi surpreendido pelo Sacramento Kings. Fora de casa, o time californiano manteve a oscilação recente, perdeu por 116 a 101 e chegou á quarta derrota nos últimos 10 jogos.

Blake Griffin foi o cestinha do jogo, com 26 pontos, Chris Paul anotou um "double-double", com 11 pontos e 15 assistências, e o reserva Jamal Crawford contribuiu com 25 pontos, mas não foi o suficiente para o Clippers. Do outro lado, o reserva Marcus Thornton anotou 25 pontos e contou com boas atuações de DeMarcus Cousins (17 pontos e 11 rebotes) e Tyreke Evans (17 pontos) para levar o Kings à vitória.

Pelo lado Leste, o Indiana Pacers venceu mais uma e se consolida cada vez mais na segunda colocação. A vítima de terça-feira foi o Orlando Magic, que caiu por 95 a 73. Com 19 pontos, Paul George foi o destaque do Pacers, enquanto Tyler Hansbrough contribuiu com 14 pontos e 14 rebotes. A baixa produção ofensiva do Magic foi representada por seus cestinhas: Maurice Harkless e Arron Afflalo, com apenas 10 pontos cada.

Completando a rodada de terça-feira, o Milwaukee Bucks, oitavo do Leste, derrotou o Portland Trail Blazers, 11.º do Oeste, por 102 a 95 e se aproximou ainda mais dos playoffs. Destaque para o armador Brandon Jennings, que liderou a equipe à vitória com 24 pontos.

Confira os confrontos desta quarta-feira na NBA:

