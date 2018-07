Denver Nuggets bate Orlando Magic com boa atuação de Nenê na NBA

Liderado por Carmelo Anthony e com mais uma boa atuação do pivô brasileiro Nenê Hilário, o Denver Nuggets se impôs em casa e derrotou o Orlando Magic por 111 a 94, na noite de terça-feira. O triunfo confirmou o excelente retrospecto do Nuggets como mandante, que completou o décimo triunfo seguido em casa. Além disso, ampliou a má fase do Magic, que perdeu cinco dos últimos seis jogos.

Carmelo Anthony terminou a partida com 35 pontos e 11 rebotes. Na partida, ele contou com o auxílio de Nenê, que também conseguiu um "double-double", com dez pontos e dez rebotes. J.J Redick anotou 29 pontos para o Magic e Dwight Howard somou 21 pontos e 14 rebotes.

Em casa, o Charlotte Bobcats superou o Toronto Raptors por 97 a 91, apesar do desempenho razoável de Leandrinho Barbosa. O brasileiro fez 12 pontos, deu três assistências e conseguiu um rebote para a equipe canadense, que teve Jerryd Bayless, com 17 pontos, e Amir Johnson, com 12 pontos e 12 rebotes, como principais destaques.

Nazr Mohammed, com 18 pontos, foi o principal jogador do Bobcats, que acumula apenas quatro vitórias nas últimas dez partidas. Já o Raptors também passa por momento difícil, com apenas um triunfo nos últimos seis jogos.

O Los Angeles Lakers não teve dificuldades para derrotar o Washington Wizards por 103 as 89, fora de casa, em partida que marcou o retorno do pivô Andrew Bynum, que anotou sete pontos, ao time. No triunfo, os atuais bicampeões da NBA, que venceram cinco dos últimos seis jogos, foram liderados por Kobe Bryant, com 24 pontos.

Nick Young, com 21 pontos, e Gilbert Arenas, com 11 pontos e dez rebotes, foram os principais jogadores do Wizards, que perdeu a quinta partida consecutiva na temporada 2010/2011 da NBA.

Resultados de 14 de dezembro:

New Jersey Nets 77 x 82 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 89 x 103 Los Angeles Lakers

Charlotte Bobcats 97 x 91 Toronto Raptors

Detroit Pistons 103 x 80 Atlanta Hawks

Houston Rockets 118 x 105 Sacramento Kings

Denver Nuggets 111 x 94 Orlando Magic

Golden State Warriors 108 x 99 Minnesota Timberwolves

Jogos de 15 de dezembro:

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

Nueva York Knicks x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers