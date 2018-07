Denver perde do San Antonio e fica longe do 2.º lugar

Antes favorito ao segundo lugar na tabela, o Denver agora amarga a terceira colocação, com 52 vitórias e 28 derrotas, atrás do Dallas Mavericks e do líder Los Angeles Lakers. As três equipes já estão classificadas para os playoffs.

A partida deste sábado foi marcada pela queda de rendimento de Nenê, que vinha se destacando no Denver. Desta vez, ele teve uma atuação para ser esquecida. Anotou apenas 3 pontos e dois rebotes em 32 minutos em quadra. Para piorar, errou cinco dos seis arremessos que tentou e não conseguiu nenhuma assistência.

Coube a Chauncey Billups assumir o comando da equipe. Ele foi o cestinha da partida, com 27 pontos. Do outro lado, Tim Duncan brilhou com um double double, com 18 pontos e 10 rebotes.

As chances do Denver de terminar a fase atual da NBA na segunda colocação se reduziram graças a vitória do Dallas sobre o Sacramento Kings, por 126 a 108, fora de casa. Dirk Nowitzki liderou os visitantes, com 39 pontos, enquanto Carl Landry anotou 30 para o Sacramento. O Dallas soma agora 53 triunfos e 27 derrotas.

Na Conferência Leste, Boston Celtics e Atlanta Hawks seguem na briga pela terceira colocação. O Boston bateu o Milwaukee Bucks por 105 a 90, fora de casa, e segue em quarto, com 50 vitórias e 30 derrotas. O Atlanta, por sua vez, superou o Washington Wizards por 105 a 95, também longe de sua torcida, e continua em terceiro, com 51 triunfos e 29 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Indiana Pacers 115 x 102 New Jersey Nets

Washington Wizards 95 x 105 Atlanta Hawks

Charlotte Bobcats 99 x 95 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 101 x 120 Philadelphia Sixers

Milwaukee Bucks 90 x 105 Boston Celtics

Denver Nuggets 85 x 104 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 108 x 126 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 107 x 104 Golden State Warriors

Jogos deste domingo:

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers

New York Knicks x Miami Heat

Toronto Raptors x Chicago Bulls

New Orleans Hornets x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Houston Rockets