Denver vence Houston com boa atuação de Nenê na NBA

Com boa atuação de Nenê Hilário, o Denver Nuggets mostrou força fora de casa e derrotou o Houston Rockets por 107 a 94, na noite de sábado, pela temporada regular da NBA. O pivô brasileiro terminou o jogo com um "double-double", com 12 pontos e 12 rebotes nos 33 minutos em que ficou em quadra.

Al Harrington, com 28 pontos, e Carmelo Anthony, com 24, também tiveram boas atuações. O argentino Luis Scola anotou 28 pontos, mas não impediu que o Houston Rockets sofresse a terceira derrotas em três partidas disputadas no campeonato, o que não acontecia desde o começo da temporada 1999/2000.

Fora de casa, o Sacramento Kings venceu o Cleveland Cavaliers por 107 a 104. O brasileiro Anderson Varejão, que havia desfalcado o Cavaliers no jogo anterior por conta de uma cirurgia no coração do seu pai, pegou nove rebotes e fez oito pontos nos 34 minutos em que esteve em quadra.

Tyreke Evans anotou 21 pontos para o Kings, que precisou reverter uma vantagem de 14 pontos do Cleveland ao término do primeiro tempo. Omri Casspi somou 20 pontos, Beno Udrih conseguiu 12 pontos e 11 assistências e o novato DeMarcus Cousins terminou com 14 pontos e dez rebotes. Ramon Sessions anotou 21 pontos e foi o principal jogador do Cleveland, que perdeu a segunda partida seguida depois da surpreendente vitória na estreia sobre o Boston Celtics.

Resultados de 30 de outubro:

Atlanta Hawks 99 x 95 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 104 x 107 Sacramento Kings

New York Knicks 95 x 100 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 99 x 86 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 101 x 91 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 109 x 89 M. Timberwolves

Houston Rockets 94 x 107 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 98 x 88 Charlotte Bobcats

San Antonio Spurs 90 x 99 New Orleans Hornets

Jogos de 31 de outubro

New Jersey Nets x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors