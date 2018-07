Denver vence Memphis com 20 pontos de Nenê na NBA

Com boa atuação do pivô brasileiro Nenê Hilário, o Denver Nuggets derrotou o Memphis Grizzlies por 123 a 101 na noite de segunda-feira e segue com chances de terminar a temporada regular da NBA em segundo lugar na Conferência Oeste. A equipe está em terceiro lugar, com 53 vitórias, uma a menos do que o Dallas Mavericks.

Nenê atuou por 28 minutos, com 20 pontos, seis rebotes e duas assistências. Os outros destaques do Denver foram J.R. Smith, cestinha do jogo, com 26 pontos, e Arron Afflalo, com 22 pontos e 13 rebotes. Mike Conley, com 22 pontos, foi o principal jogador do Grizzlies.

O Toronto Raptors se recuperou de uma sequência de cinco derrotas e superou o Detroit Pistons, fora de casa, por 111 a 97, permanecendo com chances de avançar aos playoffs, na nona colocação na Conferência Leste.

O pivô Andrea Bargnani anotou 33 pontos e foi o principal jogador da equipe canadense. E Jarrett Jack conseguiu um "double-double", com 15 pontos e 12 assistências. Ben Gordon fez 24 pontos e foi o cestinha do Pistons, já eliminado, com 24 pontos.

Segundo colocado na Conferência Leste, o Orlando Magic venceu o Indiana Pacers com facilidade por 118 a 98, fora de casa. Vince Carter foi o cestinha da partida, com 21 pontos, Dwihgth Howard fez 12 pontos e pegou 11 rebotes e Matt Barnes terminou o jogo com 13 pontos e 11 rebotes. AJ Price fez 19 pontos e foi o principal jogador do Pacers.

Confira os resultados dos jogos de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers 98 x 118 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 105 x 107 Miami Heat

Detroit Pistons 97 x 111 Toronto Raptors

New Jersey Nets 95 x 105 Charlotte Bobcats

New York Knicks 114 x 103 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 96 x 104 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 133 x 111 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 123 x 101 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 103 x 95 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 107 x 117 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 94 x 117 Dallas Mavericks

Confira os jogos de terça-feira da NBA:

Chicago Bulls x Boston Celtics

Golden State Warriors x Utah Jazz

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings

Phoenix Suns x Denver Nuggets