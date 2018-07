Denver vence Phoenix em jogo de 271 pontos na NBA

O Denver Nuggets contou com uma boa atuação de Nenê Hilário para derrotar o Phoenix Suns na partida com maior número de pontos - 271 - na temporada 2010/2011 da NBA. Na noite de domingo, a equipe do pivô brasileiro superou o Suns por 138 a 133, em casa. Assim, está com dez vitórias em 16 partidas no campeonato.

O brasileiro Nenê Hilário terminou o jogo com 12 pontos, nove rebotes e quatro assistências. J.R. Smith anotou 30 pontos para o Nuggets e Chauncey Billups fez 25 pontos e deu oito assistências. Jason Richardson, do Suns, foi o cestinha do jogo, com 39 pontos, enquanto o canadense Steve Nash somou 17 pontos e 11 assistências.

Tiago Splitter foi outro jogador brasileiro a conquistar uma vitória na rodada de domingo da NBA. Ele ajudou o San Antonio Spurs a derrotar o New Orleans Hornets por 109 a 95, fora de casa. Assim, a equipe alcançou a impressionante marca de sete vitórias em sete jogos como visitante e segue com a melhor campanha da temporada, com 14 vitórias e duas derrotas. Já o Hornets perdeu a sua invencibilidade como mandante.

Splitter anotou cinco pontos e pegou três rebotes no jogo para o Spurs, que chegou estar 17 pontos atrás no placar, mas contou com boas atuações do argentino Manu Ginóbili, com 23 pontos, e de Tim Duncan, com 21 pontos, para triunfar. David West anotou 23 pontos para o Hornets.

Já Leandrinho Barbosa saiu de quadra derrotado. Em casa, o Toronto Raptors não resistiu ao Atlanta Hawks, que obteve a sua terceira vitória consecutiva na NBA, e foi derrotado por 96 a 78. Josh Smith conseguiu um "triple-double", com 12 pontos, 13 rebotes e dez assistências, enquanto Marvin Williams somou 17 pontos e 12 rebotes.

O italiano Andrea Bargani anotou 14 pontos para o Raptors, que sofreu a sua segunda derrota seguida no campeonato. Leandrinho teve desempenho discreto e terminou o jogo com oito pontos.

A boa atuação de Kobe Bryant não impediu que o Los Angeles Lakers fosse derrotado pelo Indiana Pacers por 95 a 92, em casa. A equipe da Califórnia estava invicta como mandante contra o Pacers desde fevereiro de 1999, acumulando 11 vitórias consecutivas em casa.

Bryant foi o cestinha da partida, com 41 pontos, mas errou dois arremessos de três pontos nos instantes finais da partida. Roy Hilbert conseguiu um "double-double" e foi o principal destaque do Pacers, com 24 pontos e 12 rebotes. Já Danny Granger contribuiu para o surpreendente triunfo com 18 pontos.

Resultados de 28 de novembro:

Toronto Raptors 78 x 96 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 116 x 125 New York Knicks

New Orleans Hornets 95 x 109 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 97 x 109 Utah Jazz

New Jersey Nets 98 x 96 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 99 x 98 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 138 x 133 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 92 x 95 Indiana Pacers

Jogos de 29 de novembro:

Miami Heat x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x New Orleans Hornets

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Utah Jazz x Milwaukee Bucks