DeRozan dá vitórias ao Chicago Bulls contra Clippers e Lakers na NBA

DeMar DeRozan nasceu e cresceu em Compton, sul de Los Angeles, estudou na cidade, mas jamais jogou nas equipes da Califórnia. Brilhou por nove temporadas no Toronto Raptors, passou rapidamente pelo San Antonio Spurs e agora está no Chicago Bulls após ser desprezado pelos Lakers de LeBron James. Nesta semana, de volta às origens, o ala foi decisivo em vitórias contra os Clippers e, nesta segunda-feira, os Lakers, com 73 pontos combinados nas duas partidas.

Depois de passar uma temporada pelos Spurs, DeRozan se atirou no colo dos Lakers para reforçar ainda mais a equipe. Mas acabou preterido com a vontade de LeBron em atuar ao lado de Westbrook e acabou em Chicago para a alegria dos torcedores dos Bulls. DeRozan vem sendo um dos diferenciais do time. Além de ser o maior pontuador do último quarto da temporada da NBA, com 103 pontos, diante de 85 de Carmelo Anthony, dos Lakers, apagado nesta segunda-feira.

Leia Também Warriors são surpreendidos pelos Hornets e perdem série invicta na NBA; Suns batem Rockets

No domingo, DeRozan foi o cestinha no triunfo por 100 a 90 sobre os Clippers. No Staples Center. Nesta segunda-feira, repetiu a dose, com outros 38 pontos para uma vitória ainda mais ampla dos Bulls, agora por 121 a 103 sobre os Lakers. Desde Michael Jordan que um jogador do Chicago não fazia 35 pontos ou mais em dois duelos seguidos. E ele atuou "somente" 35 minutos.

Certamente LeBron está arrependido em não ter ajudado a levar DeRozan para a equipe. O jogador de 32 anos acertou 15 de 23 arremessos no Staples Center e até enterrada deu. Os Bulls somam 10 vitórias em 14 jogos e estão em segundo na Conferência Leste. Os Lakers perderam o sétimo jogo em 15 disputados e figuram somente no sétimo lugar do Oeste.

Além de DeRozan, que ainda deu seis assistências, Lonzo Ball, com 27 pontos, e Zach Lavine, com 26, também ajudaram bem na vitória dos visitantes. Westbrook, a aposta de LeBron, ainda machucado, fez somente 26 e acabou ofuscado em nova decepção na Califórnia.

Confira os resultados desta segunda-feira da NBA

Detroit Pistons 107 x 129 Sacramento Kings

Washington Wizards 105 x 100 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 92 x 98 Boston Celtics

New York Knicks 92 x 84 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 129 x 111 Orlando Magic

Dallas Mavericks 111 x 101 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 90 x 103 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 96 x 99 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 136 x 102 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 118 x 113 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 103 x 121 Chicago Bulls

Confira os jogos desta terça-feira da NBA

Brooklyn Nets x Golden State Warriors

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns