DeRozan supera Mitchell, Bulls derrubam Jazz e NBA não tem mais invictos

Eliminado nas semifinais da Conferência Oeste na temporada passada, o Utah Jazz iniciou a atual edição da NBA com tudo, disposto a ir ainda mais longe, ganhando seus quatro primeiros jogos, todos com pontuação acima dos 100. Neste sábado à noite, porém, a franquia viu sua invencibilidade chegar ao fim num grande duelo de basquete contra o Chicago Bulls. Com DeMar DeRozan levando a melhor no confronto de cestinhas com Donovan Mitchell, vitória por 107 a 99 e queda do último invicto na NBA.

As equipes seguem entre os melhores de suas determinadas conferências, cada uma com uma derrota apenas. Os Bulls têm campanha de 5/1 no Leste, mas está atrás de Knicks, Heat e Wizards no saldo de cestas, enquanto o Jazz tem 4/1 e só é superado pelos Warriors no Oeste.

Leia Também Muito mais do que talento: atletas mostram como ter sucesso no esporte após os 30

Foi um jogo bastante equilibrado no United Center, em Illinois, casa do Chicago Bulls. E "decidido" num terceiro quarto melhor da equipe de DeRozan, que fez 25 a 15 na parcial para abrir vantagem boa no embate. O Chicago foi para o descanso atrás no placar, com 57 a 54 e os 10 pontos a mais no terceiro período foram decisivos para o triunfo no final.

O ala, por sinal, foi o cestinha da partida, com 32 pontos. Superou o armador Donovan Mitchell, que anotou 30 e não conseguiu evitar a primeira derrota do Utah, ainda sem aceitar a eliminação para o Los Angeles Clippers após um sexto jogo no qual tinha enorme vantagem no placar nas semifinais da temporada passada.

O Utah não apenas perdeu a primeira partida, como foi superado pelo Golden State Warriors na liderança do Oeste. O time de Stephen Curry mostrou um excelente jogo em conjunto para superar sem problemas o Oklahoma City Thunder por 103 a 82.

Nada menos de 11 jogadores dos Warriors pontuaram no Chase Center, na Califórnia. Curry fez 20 pontos, seguidos por Draymond Green e Andrew Wiggins, ambos com 14. Em seis rodadas, foram cinco triunfos da equipe que tenta voltar aos playoffs após campanhas ruins nas últimas duas temporadas.

Confira os resultados de sábado

Washington Wizards 115 x 112 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 117 x 123 New York Knicks

Detroit Pistons 110 x 103 Orlando Magic

Indiana Pacers 94 x 97 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 122 x 94 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 107 x 99 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 93 x 102 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 103 x 129 Miami Heat

Golden State Warriors 103 x 82 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 91 x 93 Denver Nuggets

Phoenix Suns 101 x 92 Cleveland Cavaliers

​Confira os jogos deste domingo:

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Los Angeles Lakers x Houston Rockets