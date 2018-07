Derrick Rose brilha e Chicago Bulls vence fácil o Spurs na NBA

O Chicago Bulls conquistou uma expressiva vitória na rodada de quinta-feira da NBA. Atuando em casa, o time contou com uma bela atuação de Derrick Rose, cestinha da partida com 22 pontos, para derrotar o San Antonio Spurs por 104 a 81, em um indício de que pode superar o seu momento ruim na liga norte-americana de basquete.

O Bulls vinha de seis derrotas nas últimas oito partidas, mas conseguiu aplicar aos atuais campeões da NBA o seu mais pesado tropeço nesta temporada, além de encerrar uma série de quatro triunfos do Spurs. O time de Chicago está em quarto lugar na Conferência Leste, com 28 vitórias e 16 derrotas, enquanto o Spurs é o sétimo do Oeste com 27 triunfos em 44 partidas.

O Spurs praticamente definiu o seu triunfo no terceiro quarto, vencido por 31 a 20, o que o levou a iniciar o último período com uma vantagem de 23 pontos. Com nove acertos em 16 arremessos de quadra, Rose liderou o Bulls, que teve seis jogadores anotando ao menos dez pontos. Pau Gasol foi um deles, com 17 rebotes e 12 pontos.

Kawhi Leonard foi o principal anotador do Spurs com 16 pontos. Já o brasileiro Tiago Splitter somou sete rebotes, quatro pontos e uma assistência nos 21 minutos em que permaneceu em quadra.

Também na noite de quinta, Evan Turner acertou um arremesso de três quando faltava um segundo para o fim do duelo e definiu a vitória do Boston Celtics por 90 a 89, fora de casa, sobre o Portland Trail Blazers. Avery Bradley anotou 18 pontos pelo Celtics, que encerrou uma série de três derrotas. Jared Sullinger somou 17 pontos e nove rebotes.

Damian Lillard acumulou 21 pontos e sete assistências pelo Blazers, que perdeu cinco dos seus últimos seis compromissos, em meio a uma série de lesões. Antes do jogo, a equipe recebeu a notícia de que LaMarcus Aldridge, rompeu o ligamento do polegar da mão esquerda e terá que ser operado. O ala/pivô ficará entre seis e oito semanas afastado das quadras.

Em outras partidas disputadas na noite de quinta, o Utah Jazz superou o Milwaukee Bucks por 101 a 99, fora de casa, e o Los Angeles Clippers massacrou o Brooklyn Nets, em casa, por 123 a 84.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Miami Heat x Indiana Pacers

New York Knicks x Orlando Magic

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Boston Celtics

Phoenix Suns x Houston Rockets

Golden State Warriors x Sacramento Kings