Derrick Rose é operado e deve voltar ao Bulls ainda nesta temporada

Derrick Rose se viu mais uma vez assolado por uma nova lesão no joelho, que o obrigou a passar pela terceira cirurgia nas últimas quatro temporadas da NBA. O que parecia ser um novo pesadelo na carreira do armador do Chicago Bulls, foi interrompido nesta sexta-feira com uma boa notícia. A contusão no menisco de sua perna direita foi menos grave que o esperado e ele pode voltar ainda na atual edição da liga norte-americana.

Rose passou por cirurgia para reparar a ruptura de seu menisco nesta sexta-feira. Pouco depois, o gerente geral do Bulls, Gar Forman, revelou que o procedimento foi realizado com sucesso e que o jogador deverá ficar somente de quatro a seis semanas fora de ação, bem menos do que na temporada passada, quando ele também sofreu uma ruptura de menisco e precisou ficar afastado até o fim do campeonato.

A sequência de contusões passou a assolar o armador depois que ele foi eleito MVP (jogador mais valioso) da temporada 2010/2011. Em 2011/2012, atuou em somente 39 dos 82 jogos e durante os playoffs sofreu a ruptura no ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo que o obrigou a passar pela primeira cirurgia.

A recuperação foi longa e obrigou Rose a ficar afastado de toda temporada a temporada 2012/2013. A expectativa era vê-lo em plenas condições em 2013/2014, mas após somente 10 jogos ele sofreu uma ruptura de menisco no joelho direito, passou por nova cirurgia e ficou de fora do restante do campeonato.

De volta no início desta temporada, atuou em 46 dos 57 jogos do Bulls até sofrer novamente o mesmo problema no menisco. Desta forma, o armador atuou em somente 95 jogos nas últimas quatro temporadas, 33% das partidas do time de Chicago.

Na pior das hipóteses dentro da previsão atual, Rose poderá voltar na última semana da temporada regular, e reforçará o Bulls diante de Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Atlanta Hawks. Mas, principalmente, o jogador provavelmente estará inteiro para disputar os playoffs da Conferência Leste.