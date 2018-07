Derrick Rose falta a jogo do Knicks e tem futuro incerto na NBA

Melhor jogador da temporada 2010/2011 da NBA, Derrick Rose sumiu. O jogador simplesmente não apareceu para a partida entre New York Knicks e New Orleans Pelicans, vencida pelo rival por 110 a 96, na segunda-feira à noite, no Madison Square Garden, casa da equipe nova-iorquina.

De acordo com a imprensa local, Rose costuma chegar ao ginásio por volta das 17h30 para começar o aquecimento cerca de duas horas depois. Na segunda, porém, ele treinou pela manhã com o restante dos companheiros e, depois, sumiu.

O nome dele foi retirado da equipe titular 10 minutos antes do início do jogo e o Knicks apenas informou que ele "não estava com a equipe". A direção da franquia teria tentado contato com Rose e com pessoas próximas, sem descobrir o paradeiro do astro, contratado esta temporada, depois de brilhar pelo Bulls.

Chegou-se a especular que ele estaria em Chicago, que também é sua cidade natal, mas a informação não foi confirmada. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico Jeff Hornacek disse o clube não tinha informações suficientes até aquele momento e que esperaria para ouvir o que Rose teria a dizer.

Joakim Noah, que jogou com Rose em Chicago e agora é seu companheiro em Nova York, foi o único que conseguiu contato com o armador. Reportou à imprensa local que o colega está bem, mas que não falaria mais sobre o assunto porque não o conhecia a fundo.

Agora, os principais veículos de imprensa que cobrem o Knicks colocam o futuro de Rose em xeque. As médias dele de 17,3 pontos e 4,5 assistências estão abaixo do que se espera para um jogador do seu nível e o armador fracassa completamente em sua missão de recolocar o Knicks entre os grandes da NBA.

Mesmo com um grande time estrelado por Rose, Carmelo Anthony e Kristaps Porzingis, todos de nível para serem estrelas, o Knicks é só o 11.º colocado do Leste, com 21 derrotas em 38 jogos.