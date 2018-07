Derrick Rose jogará com LeBron James no Cleveland Cavaliers

Derrick Rose optou por ser unir ao astro LeBron James no Cleveland Cavaliers. Agente livre no mercado da NBA, o armador acertou contrato por uma temporada com a franquia de Ohio para ganhar US$ 2,1 milhões (R$ 6,6 milhões).

O jogador de 28 anos tinha outras propostas de equipes da liga norte-americana, entre elas Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, mas ficou interessado em atuar pelos Cavs, principalmente depois que Kyrie Irving pediu para ser trocado. Rose deve ter mais minutos em quadra se o titular realmente for embora.

O desfecho da negociação com Rose foi comemorado por LeBron James, que publicou uma mensagem em sua conta no Twitter.

Let's Rock G!! — LeBron James (@KingJames) 24 de julho de 2017

Apesar da postagem do astro dos Cavs, o armador chega ao time ainda sob desconfiança. Eleito MVP (Jogador Mais Valioso) em 2011, Rose sofreu com diversas lesões. Na última temporada, com o New York Knicks, ele atuou em 64 jogos, com médias de 18 pontos, 4,4 assistências e 3,8 rebotes.