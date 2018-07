Derrick Williams volta a jogar bem e Knicks vence clássico na pré-temporada Por um ponto, Derrick Williams não alcançou seu terceiro jogo seguido marcando 20 ou mais pontos na pré-temporada da NBA. O ala, entretanto, foi mais uma vez o destaque na boa campanha do New York Knicks na preparação para a próxima temporada. Com 19 pontos, comandou a vitória por 101 a 95 sobre o Boston Celtics, num clássico regional, sexta-feira à noite.