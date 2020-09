Derrota do Minnesota Lynx na WNBA não desanima Damiris: 'Viva o basquete'

A eliminação do Minnesota Lynx na semifinal da WNBA para o Seattle Storm não desanimou a ala-pivô Damiris Dantas, um dos destaques da equipe na competição. Em um vídeo nas redes sociais, a brasileira agradeceu a torcida dos fãs e pediu para que todos continuem acompanhando o noticiário do basquete brasileiro pelo mundo.

"Acabou a WNBA, mas a gente sabe que tem muitas meninas do Brasil jogando na Europa. Então vamos acompanhar, torcer. Vamos falar de basquete feminino, vamos apresentar o basquete para algum amigo, amiga, vamos falar de basquete com a família, vamos levar todo mundo da família para jogar basquete. Viva o basquete! Muito obrigado pela torcida", disse a jogadora, titular da equipe em 22 partidas na temporada regular.

Ao lado da armadora Crystal Dangerfield, Damiris foi a líder da equipe nos quatro jogos dos playoffs, ao marcar 22, 11, 23 e 16 pontos. No último domingo, a brasileira esteve em quadra por 35 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota da equipe por 92 a 71, com grande atuação de Breanna Stewart, com 31 pontos.

Finalista pela quarta vez da WNBA, o Seattle Storm aguarda o vencedor do duelo entre Connecticut Sun e Las Vegas Aces, que disputam o quinto 5 da série semifinal nesta terça-feira.