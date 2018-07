Descontração marca últimos treinos de Flamengo e Paulistano antes de final

RIO - O último dia de treinos antes da final do NBB, disputada neste sábado, no Rio de Janeiro, foi de bastante descontração e confiança entre os atletas tanto do Flamengo como do Paulistano. Para os dois times, o segredo para o sucesso é a coletividade.

"Temos muitos jogadores talentosos que podem definir uma partida, cada um na sua característica", disse Marcelinho, ala do Flamengo, que tenta o tricampeonato do NBB. A equipe, campeã da Liga das Américas de Basquete no início do ano, busca mais um título para concretizar a temporada perfeita.

Apesar de toda a força do rival, o clima no Paulistano, que surpreendeu a todos ao alcançar a final, eliminando o favorito São José nas semifinais depois de cinco jogos, também é de absoluta tranquilidade e vontade de fazer história.

"Desde o começo do ano, a gente vem conseguindo a cada dia segurança e afirmação. O time vem construindo essa união, e isso nos dá confiança para a final. Nosso time não depende de um ou dois jogadores, os 12 podem entrar e jogar", completou Pilar, ala do Paulistano, que busca seu primeiro título no NBB.

CALDEIRÃO

Além da dificuldade de enfrentar o favorito Flamengo, o Paulistano ainda terá contra si na final o apoio da maioria da torcida. Com melhor campanha na primeira fase, o Flamengo decide o título no Rio de Janeiro, mais especificamente na Arena da Barra, que deverá estar lotada.

Depois da confirmação de que os primeiros 15 mil ingressos haviam sido vendidos, o Flamengo disponibilizou mais 400 entradas para o seu torcedor.