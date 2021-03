Desfalque dos Lakers na NBA, LeBron James se diz motivado para se recuperar logo

Atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers sofreu duros golpes neste final de semana. Duas derrotas - para Atlanta Hawks e Phoenix Suns - e ainda por cima viu o seu principal jogador sair lesionado na partida do último sábado. LeBron James sofreu um entorse mais sério no tornozelo direito e ainda não tem um tempo exato de recuperação definido.

Na segunda-feira, com o time de volta a Los Angeles após a derrota em Phoenix no domingo, as primeiras estimativas sobre o retorno do astro saíram. Os médicos dos Lakers estão trabalhando com a ideia de ficar sem seu astro de três a quatro semanas.

A lesão ocorreu durante uma disputa de bola com Salomon Hill, dos Hawks. O jogador adversário caiu sobre o pé de LeBron James, provocando a torção. "Nada me irrita e entristece mais do que não estar disponível para os meus companheiros! Estou ferido por dentro e por fora agora", escreveu o astro do Lakers, em uma postagem no Twitter.

Motivado para retornar, LeBron James mandou um recado aos fãs. "O caminho de volta da recuperação começa agora. Volto logo como se nunca tivesse saído", concluiu.

Sem Anthony Davis - outro lesionado há algum tempo - pela maior parte da temporada, LeBron James vem sendo o principal nome dos Lakers. Em 41 jogos, ele está com médias de 25,4 pontos, 7,9 rebotes e 7,9 assistências, com um aproveitamento de 51,3% dos arremessos de quadra.

Sem seus dois principais jogadores, Talen Horton-Tucker, Alex Caruso, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma e Wesley Matthews devem ganhar maior tempo de quadra e importância. O técnico Frank Vogel vai ter que se desdobrar para encontrar um esquema que funcione sem a presença de LeBron James.