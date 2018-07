Destaque da China na Olimpíada, Yi Jianlian assina com o Lakers e volta à NBA 

Destaque da seleção chinesa nos Jogos Olímpicos do Rio, Yi Jianlian está de volta à NBA. O Los Angeles Lakers anunciou a contratação do ala/pivô, de 32 anos. Mas, em razão da "política" da equipe não revelou os detalhes financeiros do acordo com o jogador chinês.

"Estamos muito animados paras ter um jogador que possui suas realizações em todo o mundo", disse Mitch Kupchak, gerente geral do Lakers. "Estamos ansiosos para trazê-lo ao campo de treinamento e espero que cause um impacto em nossa equipe", acrescentou o dirigente.

Nos Jogos do Rio, Yi Jianlian teve bom desempenho, com médias de 20,4 pontos, a terceira maior entre todos os participantes, e 6,6 rebotes por jogo. Ainda assim, seu desempenho não foi suficiente para impedir que a seleção chinesa fosse eliminada ainda na fase de grupos, com cinco derrotas.

O acerto com o Lakers representa para Yi Jianlian um retorno à NBA. Afinal, em 2007, ele foi a sexta escolha do Draft, sendo selecionado pelo Milwaukee Bucks. O chinês também teve passagens por New Jersey Nets, Washington Wizards e Dallas Mavericks, último time que defendeu, em 2012.

Nos 272 jogos que disputou na liga norte-americana de basquete, sendo 163 como titular, teve médias de 7,9 pontos e 4,9 rebotes. Agora, aos 32 anos, o jogador chinês está de volta à NBA após brilhar pela China na Olimpíada.