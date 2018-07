Destaque do Spurs, Kawhi Leonard é eleito o melhor defensor da temporada na NBA

Leonard teve 333 pontos, contra 317 de Green. O equilíbrio foi tanto que o ala do Spurs acabou tendo menos votos para a primeira colocação - 45 a 37 para o atleta do Warriors -, mas foi mais lembrado no total, recebendo 103 votos contra 87 do rival. DeAndre Jordan, do Los Angeles Clippers, terminou em terceiro, com 261 pontos.

A eleição de Leonard pode ser considerada uma surpresa, já que o atleta não era nem o mais cotado do elenco do Spurs para o prêmio. O veterano Tim Duncan, que completa 39 anos em dois dias, era um dos favoritos, mas acabou recebendo somente seis votos, totalizando 12 pontos, na oitava posição.

O próprio Draymond Green era apontado por muitos como grande favorito e foi quem mais recebeu votos para a primeira colocação, mas o troféu ficou mesmo com Leonard. O ala do Spurs, assim, acumula um prêmio de melhor defensor e um de MVP (jogador mais valioso) das finais, conquistado na última temporada, mas nunca sequer participou de um All-Star Game.

Além de Leonard, Green e Jordan, receberam votos para a primeira colocação Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, Rudy Gobert, do Utah Jazz, Tony Allen, do Memphis Grizzlies, e Tim Duncan. Estrelas como LeBron James, Chris Paul e Marc Gasol também foram lembradas na lista, mas ficaram longe da briga pelo prêmio.